Mỹ "sôi sục" vụ người gốc Á thiệt mạng vì bị đẩy xuống mũi tàu đang chạy

Nạn nhân được mô tả là một phụ nữ vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn giúp đỡ người khó khăn hơn mình (Ảnh: Linkedin).

Sáng ngày 15/1, khi Michelle Alyssa Go, một phụ nữ người Mỹ gốc Á, đứng chờ tàu chạy tới ở ga Quảng trường Thời đại, New York thì giây phút định mệnh xảy đến.

Go, 40 tuổi, bất ngờ bị xô ngã xuống trước mũi tàu đang chạy đến, khiến cô thiệt mạng ngay tại chỗ. Simon Martial, 61 tuổi, đối tượng bị nghi đã đẩy Go tới cái chết, sau đó đã bị bắt.

Martial, 61 tuổi, bị cáo buộc mắc tội giết người cấp độ hai. Theo cảnh sát, nghi phạm đã rời hiện trường sau khi vụ việc xảy ra, nhưng tới đầu thú nửa giờ sau đó. Cảnh sát New York gọi sự việc là "vụ tấn công ngẫu nhiên".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9:40 sáng, là "vô cớ và nạn nhân dường như không có bất kỳ tương tác nào với đối tượng trước đó", cảnh sát cho biết. Go thiệt mạng mà không biết ai là người đã đẩy mình tới cái chết. Cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

Martial, một người vô gia cư có vấn đề về mặt thần kinh, đã thừa nhận giết chết Go, theo New York Post. Tờ báo này nói rằng, Martial thậm chí đã hét lên với các phóng viên có mặt khi nghi phạm bị bắt rằng ông ta "là Chúa".

Martial có tiền án, tiền sự, cảnh sát New York cho biết. Vài phút trước khi nghi phạm bị cáo buộc đẩy Go vào đường ray, ông ta đã tiếp cận một phụ nữ khác. Người sau đó nói với cảnh sát rằng cô ấy cảm thấy như mình có thể bị tấn công và đã quyết định bỏ đi.

Theo AP, Martial, người có tiền sử về bệnh tâm thần, đã bị bắt 10 lần kể từ năm 1998. Ông ta từng ngồi tù năm 2018 vì cướp taxi.

Cái chết gây "sốc"

Nghi phạm còn lè lưỡi vào phóng viên khi bị bắt (Ảnh: NY Post).

Thị trưởng New York Eric Adams thừa nhận rằng, vụ việc là "sự cố tồi tệ". Trong khi đó, giám đốc điều hành Deloitte Services LP, nơi Go công tác trước khi qua đời, cho biết họ "sốc và rất đau buồn vì cái chết của đồng nghiệp trong hành động bạo lực. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ gia đình và bạn bè của cô ấy trong thời gian đau đớn khủng khiếp này".

Go cũng từng là tình nguyện viên của tổ chức 120 năm tuổi New York Junior League (NYJL). Chủ tịch NYJL Dayna Barlow Cassidy cho biết, Go đã hợp tác với nhiều đối tác trong các hoạt động giúp đỡ các cộng đồng gặp rủi ro, trong đó có người vô gia cư.

"NYJL rất đau buồn khi biết về cái chết của Michelle Go trong hoàn cảnh vô nghĩa và bi thảm như vậy. Cô Go là một thành viên quan trọng của NYJL trong hơn 10 năm. Cô đã giúp đỡ nhiều người ở New York. Cô sẽ được nhiều người tưởng nhớ. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo thành phố khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu các hoạt động hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và các hỗ trợ khác cho các cộng đồng trong thành phố", thông báo viết.

Thị trưởng Adams khẳng định hệ thống tàu điện ngầm ở New York vẫn an toàn và cam kết sẽ thay đổi và củng cố lại các quy trình an ninh để mang lại an toàn cho mọi hành khách.

Janno Lieber, quyền chủ tịch Cơ quan Giao thông Đô thị, cho biết: "Đây là một ngày buồn, một người dân New York đang di chuyển ngay tại trung tâm thành phố và cô ấy đã mất mạng. Điều này là vô lương tâm, đây là điều không thể chấp nhận được, nó phải dừng lại".

Hạ nghị sĩ Grace Meng từ New York, cho biết vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh các hành vi thù ghét chống lại người gốc Á ở New York đang "tiếp tục gia tăng". Bà Meng kêu gọi các chính sách tốt hơn liên quan tới di chuyển an toàn trên phương tiện giao thông công cộng, cũng như các chương trình về sức khỏe tâm thần và dịch vụ xã hội.

Các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á đã gia tăng trong những năm gần đây và trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ngày 15/1, Jo-Ann Yoo, giám đốc điều hành của Liên đoàn Người Mỹ gốc Á, cho biết cái chết của Go là một "lời nhắc nhở rằng nỗi sợ hãi về bạo lực chống người châu Á trong cộng đồng của chúng ta là có cơ sở".

Bà nói thêm: "Thành phố New York bắt buộc phải thực hiện các giải pháp chủ động, dựa vào cộng đồng để ngăn chặn những tội ác này xảy ra ngay từ đầu".

Mặc dù vậy, phía cảnh sát nói rằng, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một tội ác bắt nguồn từ sự thù ghét vì sắc tộc. Tuy nhiên, sự việc đã khiến cho cộng đồng gốc Á cảm thấy "sợ hãi", theo Margaret Fung, giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục và Bảo vệ pháp lý cho Người Mỹ gốc Á, cho biết cuối tuần qua.

"Những vụ tấn công như vậy khiến người Mỹ gốc Á tại New York và trên cả nước cảm thấy dễ bị tổn thương và chúng phải dừng lại", Fung nói.