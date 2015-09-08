Mỹ sắp bàn giao 4 tàu tuần tra mới cho Philippines

Hải quân Mỹ, Philippines trong một cuộc tập trận năm 2014 (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Thông báo ngày 3/9 của công ty Willard Marine Inc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý để công ty này nhận hợp đồng sản xuất và bàn giao mẫu tàu tuần tra phục vụ các hoạt động tìm kiếm và giải cứu cho lực lượng Cảnh sát Biển Philippines.

Mẫu tàu tuần tra sắp được bàn giao cho Philippines được phát triển từ thiết kế tàu SeaArk Marine mà công ty Willard Marine Inc. đã có được bản quyền từ năm ngoái.

Thông báo cho biết thêm các tàu tuần tra được bàn giao cho phía Philippines sẽ được trang bị hệ thống vũ khí ở phía trước và sau. Hệ thống buồng lái sẽ có những thiết bị hiện đại như ghế ngồi giảm xóc nhằm tạo sự thoải mái và an toàn cho các thủy thủ.

Đây là lần thứ 3 công ty Willard Marine giành được hợp đồng cung cấp tàu tuần tra cho Philippines.

Hồi năm 2013, công ty này cũng đã cung cấp mẫu Sea Force 730 cho Hải quân Philippines theo chương trình mua bán vũ khí cho nước ngoài của Hải quân Mỹ.

Ông Ulrich Gottschling, Giám đốc Willard Marine, đã bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới: "Chúng tôi tin tưởng rằng những mẫu tàu tuần tra của Willard sẽ hỗ trợ tối đa cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines".

Động thái trên được đánh giá là nằm trong nỗ lực của Mỹ để giúp phát triển khả năng phòng vệ của các đối tác và đồng minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh Philippines đang đối diện với nhiều thách thức từ vấn đề an ninh hàng hải.

Ngoài ra, theo một thỏa thuận đã được ký giữa hai nước và cần thêm Quốc hội Philippines thông qua, Mỹ sẽ được phép đồn trú máy bay, tàu chiến và binh sĩ ở các căn cứ của quân đội Philippines.

Ngọc Anh

Theo Diplomat