Mỹ ra “tối hậu thư” mới, Iran đáp trả đanh thép

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump dường như đã đặt ra một “tối hậu thư” mới cho Iran để mở lại eo biển Hormuz, khi viết trên mạng xã hội vào chiều 5/4 rằng: “Thứ Ba (7/4), 8h00 tối theo giờ miền Đông (ET)!”.

Hạn chót mà ông Trump đưa ra để Iran mở lại eo biển Hormuz đã liên tục thay đổi. Trước đó, ông Trump đặt hạn chót cho Iran là ngày 6/4.

Khi Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra cảnh báo với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz vào cuối tháng trước, ông nói rằng nước này chỉ có 48 giờ để mở tuyến đường thủy chiến lược. Sau đó, ông gia hạn thêm vài ngày trước khi tiếp tục lùi thời hạn sang ngày 6/4.

Ông Trump cũng cảnh báo tấn công vào các nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz sau ngày 6/4.

“Thứ Ba tới đây (7/4) sẽ là ngày của nhà máy điện, và ngày của những cây cầu tại Iran, tất cả hợp làm một. Sẽ không có gì giống như thế từng tồn tại. Hãy mở cái eo biển (Hormuz), nếu không, các vị sẽ phải sống trong địa ngục. Hãy cứ chờ xem”, ông viết trên mạng xã hội.

Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 5/4, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông dự định sẽ hành động vào ngày 7/4 nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

“Nếu họ không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ phá hủy mọi thứ ở đó”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Axios.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal, ông nói: “Nếu họ không thực hiện, nếu họ muốn tiếp tục đóng cửa (eo biển Hormuz), họ sẽ mất mọi nhà máy điện và mọi cơ sở khác mà họ có trên khắp đất nước”.

“Và nếu họ không làm điều gì đó trước tối thứ Ba, họ sẽ không còn bất kỳ nhà máy điện nào và sẽ không còn cây cầu nào đứng vững”, ông cảnh báo.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Những thông điệp này đánh dấu tín hiệu mới nhất của Tổng thống Trump liên quan đến kế hoạch của Mỹ nhằm tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu Tehran tiếp tục phong tỏa một phần Hormuz, eo biển đóng vai trò chiến lược đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Ông Trump từng kêu gọi các nước hỗ trợ điều tàu chiến đến hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các đồng minh của Mỹ.

Tehran đã đáp trả những lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump về việc tấn công cơ sở hạ tầng điện của Iran nếu không mở lại eo biển Hormuz. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết tuyến hàng hải quan trọng này sẽ chỉ được mở lại hoàn toàn sau khi các thiệt hại tài chính do chiến tranh gây ra được “bồi thường đầy đủ”.

Đáp lại lời đe dọa mới của Tổng thống Trump liên quan đến thời hạn yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận với Washington và mở lại eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cảnh báo Tổng thống Trump đang đẩy nước Mỹ vào “địa ngục sống” và cảnh báo khu vực có thể “bốc cháy”.

“Giải pháp thực sự duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cũng cảnh báo "cổng địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố, nếu căng thẳng leo thang, toàn bộ khu vực có thể trở thành "địa ngục" đối với các đối thủ.