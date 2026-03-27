Mỹ nghi lên dây cót cho “đòn đánh cuối cùng”, Iran cảnh báo đanh thép

Máy bay không người lái trong cuộc tập trận của Iran (Ảnh: Reuters).

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 kêu gọi người dân trên khắp Trung Đông tránh xa các khu vực gần nơi lực lượng Mỹ đóng quân.

“Chúng tôi khuyến cáo mọi người khẩn trương rời khỏi những địa điểm có lực lượng Mỹ đóng quân để tránh bị thương”, IRGC tuyên bố.

IRGC cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ ở “bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy họ”. Iran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Vài giờ trước đó, quân đội Iran dọa nhắm vào các khách sạn có binh lính Mỹ lưu trú trên khắp khu vực, coi đó là những mục tiêu hợp pháp.

“Khi tất cả lực lượng Mỹ vào một khách sạn, thì từ quan điểm của chúng tôi, khách sạn đó trở thành khách sạn của Mỹ. Chúng ta có nên đứng ngoài cuộc và để Mỹ tấn công chúng ta không? Khi chúng ta đáp trả, đương nhiên chúng ta phải tấn công bất cứ nơi nào họ đang ở”, người phát ngôn quân đội Iran Abolfazl Shekarchi nói với truyền thông nhà nước.

Mỹ có các căn cứ quân sự trên khắp Trung Đông, bao gồm ở Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả rập Xê út. Iran đã liên tục tấn công các căn cứ của Mỹ tại quốc gia Vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Đầu tháng này, Iran đã tấn công một căn cứ của Mỹ và Anh cách bờ biển của nước này hơn 3.200km, đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng quân sự của Tehran và tầm bắn của tên lửa Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 27/3 cũng xác nhận hải quân nước này đã chặn 3 tàu container thuộc các nước khác nhau sau khi các tàu này tìm cách đi vào hành lang được chỉ định ở eo biển Hormuz.

Quân đội Iran cho biết các tàu đã rút lui sau khi nhận được cảnh báo, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa bất chấp những "lời nói dối" của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng khu vực này đã mở cửa.

IRGC cảnh báo bất kỳ hành vi nào đi qua eo biển trái phép đều phải đối mặt với "phản ứng cứng rắn", đồng thời cho biết các tàu có liên hệ với các quốc gia ủng hộ Mỹ hoặc Israel đều bị "nghiêm cấm" đi qua.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch, đóng vai trò chiến lược đối với hoạt động vận tải dầu khí toàn cầu.

Mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông (Đồ họa: Aljazeera).

Mỹ có thể đang chuẩn bị cho "đòn đánh cuối cùng"

Tuyên bố cứng rắn của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ vào Iran.

Trang tin Axios dẫn lời 2 quan chức Mỹ và các nguồn thạo tin ngày 26/3 cho hay, Mỹ đang chuẩn bị cho phương án “đòn đánh cuối cùng” nhằm vào Iran nếu các nỗ lực khởi động đàm phán cấp cao với Iran không mang lại kết quả và phía Tehran tiếp tục cản trở hoạt động vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz.

“Đòn đánh cuối cùng” của Mỹ có thể bao gồm các hoạt động tấn công trên bộ và chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Theo các nguồn tin, Mỹ có thể tung ra một đòn quyết định nhằm phục vụ mục đích kép: củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tương lai với Tehran, hoặc cho phép Tổng thống Trump kết thúc cuộc chiến một cách đơn phương bằng một hình ảnh “chiến thắng”

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang khi kéo dài gần 4 tuần. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ đưa ra “tối hậu thư”, yêu cầu Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không lực lượng Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện lớn của Iran.

Đến đầu tuần này, ông Trump bất ngờ tuyên bố hoãn thực thi tối hậu thư trong vòng 5 ngày và cho biết Mỹ và Iran đang đàm phán mặc dù Iran đến nay tiếp tục bác bỏ.

Ngày 26/3, Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran thêm 10 ngày.

Iran phủ nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ, mặc dù cho biết đã có tiếp xúc thông qua bên trung gian. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các phát biểu của Tổng thống Trump về đàm phán chỉ nhằm “giảm giá năng lượng và câu giờ để triển khai các kế hoạch quân sự của Mỹ”.

Một số chuyên gia nhận định, một trong những lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ quyết định tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran là vì muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho các kế hoạch quân sự khác, bao gồm đưa quân đổ bộ Iran.

Một quan chức từ một trong những quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với báo Times of Israel rằng, Tổng thống Trump dường như đang nghiêng về phương án ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran và Washington tin chắc rằng Tehran sẽ đồng ý nhượng bộ trước áp lực quân sự như vậy.

Quan chức này cho biết Mỹ nhận thức rõ rằng Iran khó có thể đồng ý với những nhượng bộ được đưa ra trong kế hoạch 15 điểm của Washington và đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm soát đảo Kharg, hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran, theo lệnh của Tổng thống Trump.