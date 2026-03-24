Mỹ "tiếp tục tập kích Iran” sau lệnh tạm dừng tấn công của Tổng thống Trump

Một tòa nhà dân cư đổ nát do cuộc tấn công ở Tehran, Iran ngày 23/3 (Ảnh: Reuters).

Trang tin Semafor dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran và lệnh tạm dừng của Tổng thống Donald Trump chỉ áp dụng đối với các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng.

“Lệnh tạm dừng tấn công trong 5 ngày chỉ áp dụng cho các cơ sở năng lượng của họ”, quan chức Mỹ tiết lộ.

Theo nguồn tin, lệnh tạm dừng tấn công “không áp dụng cho các cơ sở quân sự, hải quân, tên lửa đạn đạo và cơ sở công nghiệp quốc phòng”. Do vậy, các mục tiêu ​​ban đầu của chiến dịch tập kích Iran vẫn tiếp tục.

Semafor đưa tin Israel không tham gia vào các cuộc đàm phán của Washington với Tehran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng tuyên bố chiến dịch tập kích của Mỹ vào Iran vẫn tiếp tục.

CENTCOM xác nhận đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu ở Iran và làm hư hại hoặc phá hủy 140 tàu của Iran kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 tuyên bố hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran theo “tối hậu thư” 48 giờ do ông đưa ra trước đó.

Ông cho biết Mỹ sẽ tạm dừng mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày.

Ông nói với các phóng viên rằng Iran muốn “đạt được một thỏa thuận”, đồng thời xác nhận Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của ông, Jared Kushner, đã gặp một lãnh đạo Iran vào ngày 22/3.

Ông Trump cho biết việc tạm dừng các cuộc không kích “phụ thuộc vào kết quả của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Iran đang đàm phán với Mỹ.

Ông Ghalibaf đã phủ nhận việc ông hoặc bất kỳ quan chức nào của Iran đang đối thoại với Mỹ, đồng thời cho rằng ông Trump đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại tài chính do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng việc Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố về việc đàm phán với Iran và hoãn các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể là cách để Mỹ “thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ cũng như thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết quyết định tạm dừng tấn công của Tổng thống Trump có thể là “một phần trong nỗ lực giảm giá năng lượng và câu giờ để thực hiện các kế hoạch quân sự của ông”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 23/3 tuyên bố vẫn phát động các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ, đồng thời mô tả những phát biểu của Tổng thống Trump là "chiến dịch tâm lý" đã "lỗi thời" và không có tác động đến cuộc chiến của Tehran.

Trong khi đó, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ, và các bảo đảm quốc tế có tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.