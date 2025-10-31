Mỹ giới hạn tiếp nhận số lượng người tị nạn thấp kỷ lục (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 công bố bản ghi nhớ trên Công báo Liên bang nói rằng động thái cắt giảm số người tị nạn được tiếp nhận trong năm tài khóa 2026 là “bởi các mối quan ngại nhân đạo hoặc vì lợi ích quốc gia”.

Mức trần mới 7.500 người tị nạn là sự sụt giảm mạnh so với mức 125.000 do chính quyền tiền nhiệm đặt ra vào năm ngoái.

“Chỉ tiêu tiếp nhận sẽ chủ yếu được phân bổ cho người Afrikaner từ Nam Phi theo Sắc lệnh Hành pháp 14204 và các nạn nhân khác của hành vi phân biệt đối xử phi pháp hoặc bất công ở quê hương của họ”, bản ghi nhớ nêu.

Trong ngày đầu tiên nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn của Mỹ, khiến hàng nghìn người tị nạn bị mắc kẹt ở nước ngoài khi trải qua quá trình thẩm tra an ninh nghiêm ngặt của chính phủ Mỹ. Nhiều người đã bán tài sản, rời khỏi nhà ở và bỏ việc với hy vọng lên đường chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần tới, nhưng kế hoạch của họ bị dừng lại đột ngột.

Vài tuần sau đó, ông triển khai nỗ lực đưa người Afrikaner đến Mỹ, khiến những người ủng hộ người tị nạn chỉ trích. Chỉ có 138 người Nam Phi nhập cảnh Mỹ tính đến đầu tháng 9.