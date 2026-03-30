Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch mạo hiểm nhất ở Trung Đông?

Lính Thủy quân Lục chiến Mỹ (Ảnh: New York Times).

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông

New York Times ngày 29/3 cho biết, sự xuất hiện của 2.500 lính Thủy quân lục chiến và 2.500 thủy thủ khác khiến số lượng binh sĩ Mỹ tại khu vực Trung Đông vượt 50.000 người, nhiều hơn khoảng 10.000 người so với bình thường.

Hiện chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của các binh sĩ Thủy quân lục chiến thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Hải quân Mỹ là gì, nhưng các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc liệu có tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn hay không, như mạo hiểm kiểm soát một hòn đảo hoặc tấn công đổ bộ vào Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, số lượng binh sĩ này không còn bao gồm 4.500 người trên tàu sân bay USS Gerald Ford. Con tàu đã buộc phải rời vị trí vào ngày 23/3 bởi những sự cố liên tục, bao gồm cả một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực giặt là. Con tàu đã đến Croatia và hiện vẫn chưa rõ điểm đến tiếp theo là nơi đâu.

Tuần trước, Lầu Năm Góc cũng đã ra lệnh cho khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân đến Trung Đông để cung cấp cho chính quyền Tổng thống Trump thêm các lựa chọn quân sự.

Vị trí của các lính dù không được công khai nhưng họ sẽ nằm trong khoảng cách có thể tấn công Iran. Các lính nhảy dù có thể được sử dụng để kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran ở phía bắc vịnh Ba Tư, nơi các chiến đấu cơ Mỹ đã ném bom hơn 90 mục tiêu quân sự hồi đầu tháng này. Họ cũng có thể được triển khai cho các hoạt động mặt đất khác phối hợp với Thủy quân lục chiến.

Thông thường, có khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại các căn cứ và trên các tàu rải rác khắp khu vực Trung Đông vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả ở Ả rập Xê út, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Kuwait.

Các chuyên gia quân sự cảnh báo, ngay cả với 50.000 binh sĩ, đó vẫn là một con số nhỏ đối với bất kỳ loại chiến dịch trên bộ quy mô lớn nào.

Israel đã sử dụng hơn 300.000 quân cho các hoạt động tại Dải Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq năm 2003 cũng có quân số gần 250.000 người vào thời điểm bắt đầu.

Kế hoạch mạo hiểm

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau cuộc tập kích của Mỹ vào năm ngoái (Ảnh: AFP).

Việc Mỹ tăng cường lực lượng đến Trung Đông làm dấy lên đồn đoán chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho phương án tấn công đổ bộ, hoặc kiểm soát một đảo của Iran hoặc thu giữ uranium bên trong lãnh thổ nước này.

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Trump đang cân nhắc một chiến dịch quân sự nhằm thu giữ gần 454kg uranium từ Iran. Báo cáo cho biết sứ mệnh này có khả năng sẽ đưa các lực lượng Mỹ vào sâu trong lãnh thổ nước này trong nhiều ngày hoặc lâu hơn.

Các quan chức nói rằng Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tiến hành hay không và ông đang xem xét những mối nguy hiểm đối với binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, theo các quan chức này, Tổng thống nhìn chung vẫn để ngỏ ý tưởng này vì nó có thể giúp đạt được mục tiêu cốt lõi của ông là ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân.

Đề cập đến lượng uranium của Iran, phát biểu với phóng viên hôm 29/3, ông tuyên bố: "Họ sẽ phải giao nộp cho chúng ta số bụi hạt nhân đó.

Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không đưa ra bình luận.

Các biệt kích thuộc Lực lượng Chiến dịch Đặc nhiệm Mỹ đã tham gia huấn luyện trong nhiều thập niên để chuẩn bị cho việc kiểm soát hoặc vô hiệu hóa nguồn uranium của Tehran. Họ đã thực hành lặp đi lặp lại tại các địa điểm ở Mỹ được thiết kế mô phỏng theo những đường hầm dẫn đến kho dự trữ ngầm dưới lòng đất.

Đây là những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội, những người đã trải qua quá trình huấn luyện thể chất và kỹ thuật cường độ cao cho loại nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một chiến dịch nhằm di dời hoặc tiêu hủy số uranium đã làm giàu cấp độ cao sẽ khó khăn và phức tạp hơn bất kỳ điều gì mà các lực lượng Chiến dịch Đặc nhiệm Mỹ từng nỗ lực thực hiện.

"Đây không chỉ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt rủi ro nhất trong lịch sử nước Mỹ, mà rất có thể còn là nhiệm vụ có quy mô lớn nhất", Aaron MacLean, nhà phân tích an ninh quốc gia của CBS News và là một cựu binh Thủy quân lục chiến từng triển khai tới Afghanistan giai đoạn 2009-2010, cho biết.

Mỹ không còn nhiều thời gian

Sau hơn một tháng xung đột, các phân tích kho dự trữ cho thấy Mỹ có thể đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt các vũ khí tấn công và phòng thủ then chốt.

Kho vũ khí đang cạn kiệt nhanh chóng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc gia tăng các cuộc không kích. Việc tiếp tục chiến đấu sẽ tạo ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ trong một cuộc chiến vốn đã cướp đi sinh mạng của 13 binh sĩ Mỹ.

Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) cho thấy Mỹ và các đồng minh đã tiêu tốn hơn 11.000 đơn vị đạn dược trong 16 ngày đầu xung đột với chi phí 26 tỷ USD.

Báo cáo tính toán rằng Mỹ chỉ còn tối đa một tháng nữa là cạn kiệt một số loại vũ khí quan trọng nhất như: hệ thống phòng không THAAD, cùng các tên lửa tấn công mặt đất ATACMS và PrSM.

Bên cạnh đó là các cân nhắc chính trị. Ông Trump đã trì hoãn chuyến thăm Trung Quốc với lý do phải ở lại vì cuộc xung đột với Iran. Nhà Trắng sau đó ấn định chuyến thăm vào ngày 14/5. Tuy nhiên, các kho vũ khí quan trọng của Mỹ có thể cạn kiệt trước thời điểm đó nếu chúng được sử dụng với tốc độ nhanh như hiện nay. Trong khi Iran vẫn duy trì sự kiểm soát quyền lực và eo biển Hormuz, điều này tạo ra rủi ro.

Báo cáo của RUSI cho biết, Mỹ đã bắn 198 tên lửa THAAD - hệ thống duy nhất có thể đánh chặn các cuộc tấn công cả từ bên trong và bên ngoài bầu khí quyển - trong 16 ngày đầu cuộc chiến. Con số này chưa kể đến 431 tên lửa đất đối không SM-2, SM-3 và SM-6 của Hải quân Mỹ, cùng 402 tên lửa Patriot cũng đã được khai hỏa.

Mỹ vẫn có khả năng chiến đấu mà không cần những loại đạn dược đó, nhưng điều này đồng nghĩa với việc đẩy quân đội vào thế hở sườn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Tuần trước, ông Armin Papperger, người đứng đầu nhà sản xuất quốc phòng Đức Rheinmetall, cảnh báo các hệ thống phòng không trên khắp nước Mỹ, Trung Đông và châu Âu đang "gần như trống rỗng" do hậu quả của cuộc chiến. Ông nói thêm nếu xung đột kéo dài thêm một tháng nữa, sẽ "gần như không còn tên lửa nào khả dụng".

Một số chuyên gia từng tin rằng dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ sẽ không phải là vấn đề vì nước này sẽ nhanh chóng phá hủy năng lực tấn công của Iran, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Mặc dù Mỹ đã nhắm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iran, và các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm 90% so với mức đỉnh điểm, kho tên lửa đánh chặn của Mỹ vẫn cạn kiệt nhanh.

RUSI ước tính việc xây dựng lại kho dự trữ 535 tên lửa Tomahawk đã sử dụng sẽ mất ít nhất 5 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu quốc hội cấp thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến. Tuy nhiên, điều này cuối cùng không thể đẩy nhanh việc sản xuất các vũ khí phức tạp, đặc biệt là khi Trung Quốc đang nắm giữ quyền kiểm soát đối với nhiều loại khoáng sản đất hiếm cần thiết để khôi phục kho vũ khí của Mỹ.

Theo các nhà phân tích, ngay cả khi Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực, tình trạng cạn kiệt kho vũ khí cũng sẽ thu hẹp các lựa chọn hành động của chính quyền Tổng thống Trump.