Hai nhân vật có thể chi phối ý định tấn công Iran của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và các đặc phái viên tại cuộc họp của Hội đồng Hòa bình hôm 19/2 (Ảnh: AFP).

Guardian dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ cuộc không kích nào nhằm vào Iran, trong bối cảnh Washington chuẩn bị đón nhận đề xuất mới nhất từ Iran trong tuần này.

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran vào ngày 26/2 tại Geneva được mô tả là “cơ hội cuối cùng”. Các cuộc đàm phán đó sẽ do ông Witkoff và ông Kushner dẫn dắt. Những đánh giá của họ về khả năng đạt được thỏa thuận được cho là sẽ chi phối quyết định của Tổng thống Trump.

Ông Trump đã tuyên bố, nếu không đạt được thỏa thuận, ông cân nhắc các cuộc không kích hạn chế nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ và, nếu thất bại, một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhiều nhằm thay đổi chế độ ở Iran.

Một quan chức Mỹ đầu tuần này cho biết, ông Witkoff là thành viên trong nhóm cố vấn cho Tổng thống Mỹ về cách thức tiếp cận vấn đề Iran và đã tham gia mọi cuộc họp liên quan.

Theo những người nắm rõ tình hình, Tổng thống Trump đã nhận được nhiều bản báo cáo về các phương án quân sự, trong đó gần đây nhất là vào hôm 18/2 tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng. Trong những tuần gần đây, ông cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều quan chức khác nhau tại Cánh Tây về việc nên làm gì với Iran.

Các cố vấn chủ chốt khác bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard.

Ông Vance đã trình bày cả 2 mặt của lập luận ủng hộ và phản đối không kích Iran. Tuy nhiên, ông đã gây sức ép với tướng Caine về các rủi ro có thể xảy ra, đặc biệt khi ông tỏ ra kém tin tưởng hơn nhiều về khả năng thành công của một cuộc tấn công Iran so với chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng trước.

Mối lo ngại của tướng Caine tập trung vào lượng dự trữ các hệ thống chống tên lửa ít. Sau khi ném bom các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran năm ngoái, Mỹ đã phóng 30 tên lửa Patriot để đánh chặn các đợt trả đũa của Iran, mức sử dụng lớn nhất các tên lửa này trong một sự kiện đơn lẻ trong lịch sử Mỹ.

Các đợt phản công đó có quy mô hạn chế. Tuy nhiên, lần này Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nhất có thể trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, và Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuần trước cảnh báo rằng Iran có khả năng đánh chìm một tàu chiến Mỹ.

Tuy nhiên, trong nội bộ chính quyền vẫn tồn tại sự không chắc chắn về việc liệu các cuộc không kích có đủ để buộc Iran phải đạt thỏa thuận hay không.

Do vậy, các quan chức chính quyền cũng đã xem xét những “lối thoát” tiềm năng nhằm tránh xung đột quân sự. Trong số các ý tưởng được thảo luận có phương án cho phép Iran duy trì năng lực làm giàu hạt nhân ở mức hạn chế, nghiêm ngặt chỉ phục vụ nghiên cứu y tế, điều trị hoặc các mục đích năng lượng dân sự khác.

Trong khi chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Trump phê chuẩn hành động quân sự, Mỹ đã tập trung lực lượng không quân lớn nhất tại Trung Đông kể từ năm 2003. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, sẽ đến khu vực trong vài ngày tới.

Đây sẽ là tàu sân bay thứ hai tại khu vực. Sự hiện diện của nó sẽ bổ sung cho hàng chục tiêm kích F-35 và F-22 tiên tiến, cùng các máy bay ném bom và máy bay tiếp dầu đã được triển khai.

Việc tăng cường lực lượng này sẽ trao cho Tổng thống Trump lựa chọn duy trì một chiến dịch không kích kéo dài nhằm vào Iran, thay vì tiến hành một đòn tấn công hạn chế như chiến dịch mùa hè năm ngoái, khi các máy bay ném bom B-2 xuất phát từ Mỹ tấn công một số ít cơ sở làm giàu tại Fordow, Isfahan và Natanz.