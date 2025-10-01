Mỹ chi 50 tỷ USD nghiên cứu sử dụng AI giúp điều trị ung thư ở trẻ em

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump đồng thời phân bổ 50 triệu USD cho Viện Y tế Quốc gia (NIH) cho sáng kiến này, ngay cả khi chính quyền của ông đang cắt giảm ngân sách của cơ quan nói trên ở các mảng khác.

“Trong nhiều năm qua, chúng ta đã tích lũy được lượng dữ liệu khổng lồ về ung thư ở trẻ em, nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể khai thác triệt để kho thông tin quý giá này và áp dụng nó vào y học thực tiễn”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục ngày 30/9 khi ký ban hành chỉ thị.

“Bằng cách sử dụng AI tiên tiến nhất, chúng ta sẽ trao quyền cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu để phát hiện ra các phương pháp điều trị, chữa bệnh và phòng ngừa mới. AI cũng có thể giúp các thử nghiệm lâm sàng và phương pháp trị liệu mang tính đột phá trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người", ông nói thêm.

Chỉ thị yêu cầu Ủy ban “Làm nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” (MAHA) phối hợp với Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) để ứng dụng AI vào nghiên cứu ung thư trẻ em.

Ông Trump cho biết lệnh này sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư cho sáng kiến dữ liệu về ung thư trẻ em của NIH, bổ sung thêm 50 triệu USD, và có thể sẽ có thêm các nguồn tài trợ khác trong tương lai.

Một quan chức Nhà Trắng, trong buổi thông tin với báo giới sáng 30/9, cho biết đây là một cách để khuyến khích các nhà khoa học hàng đầu cải thiện việc thu thập dữ liệu, cũng như khai thác hiệu quả dữ liệu hiện có về ung thư ở trẻ em nhằm phục vụ nghiên cứu sâu hơn.

Ông Michael Kratsios, Giám đốc OSTP, ca ngợi nỗ lực này có thể dẫn tới “các bước tiến trong chẩn đoán, tối ưu hóa điều trị và, chúng tôi hy vọng, là những phương pháp chữa bệnh mới.”

Ủy ban MAHA do Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. làm chủ tịch, và được giao nhiệm vụ giải quyết những gì ông mô tả là “đại dịch bệnh mãn tính ở trẻ em”. Ông Kennedy đã đóng vai trò chủ chốt trong việc cải tổ cách tiếp cận của chính phủ liên bang đối với khoa học y học.

Chi tiêu y tế và trợ cấp chăm sóc sức khỏe đang là tâm điểm của cuộc tranh luận về ngân sách tại Quốc hội, khi chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa vào nửa đêm nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận.

Đảng Dân chủ đang tìm cách gia hạn các khoản tín dụng thuế y tế và đảo ngược việc cắt giảm tài trợ cho Medicaid, trong khi Đảng Cộng hòa lại yêu cầu thông qua một dự luật tạm thời để duy trì ngân sách hoạt động của chính phủ nhằm kéo dài thêm thời gian đàm phán.