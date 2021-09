Mưa lũ lịch sử nhấn chìm hàng loạt thành phố Mỹ, ít nhất 46 người chết

Dân trí Mưa lũ do bão Ida khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, cuốn trôi ô tô và nhấn chìm nhiều khu vực ở New York và New Jersey trong những ngày qua.

Mưa lũ lịch sử tại Mỹ, ít nhất 46 người chết Xe ngập trong nước do bão Ida ở New York (Ảnh: Reuters). "Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 23 người New Jersey đã thiệt mạng vì cơn bão này," Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy nói với các phóng viên hôm 2/9. Trong số 46 người thiệt mạng, 16 trường hợp được ghi nhận ở bang New York. 13 người trong số đó ở thành phố New York và 3 người còn lại ở Westchester sau khi xe ô tô của họ bị nhấn chìm trong trận lũ quét. Ít nhất 8 người chết trong tầng hầm của những ngôi nhà ngập nước ở Queens, New York. Ngoài ra, các quan chức cũng xác nhận có 3 người thiệt mạng gần Philadelphia ở bang Pennsylvania. Thiệt hại do bão ở Maryland, Mỹ (Ảnh: AFP). Thống đốc Phil Murphy cho biết phần lớn trường hợp thiệt mạng là những người bị mắc kẹt trong xe của họ và "bị nước cuốn trôi". Hàng chục người đã thiệt mạng ở 6 bang Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania và Virginia sau khi cơn bão trút lượng mưa lớn chưa từng có xuống một số khu vực. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã giải cứu nhiều người bị mắc kẹt trong nhà và trong ô tô của họ hôm 2/9. Nhiều khu phố vẫn bị ngập nặng, đường biến thành sông do ảnh hưởng của bão Ida. Thống đốc New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các bang này từ ngày 1/9, kêu gọi người dân ở trong nhà khi các đội cứu hộ dọn dẹp đường phố và khôi phục dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt phục vụ hàng triệu người dân. Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại New York (Ảnh: Reuters). Chỉ riêng tại thành phố New York, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu hàng trăm người khỏi các phương tiện giao thông mắc kẹt trên đường ngập nước và hàng trăm người khác khỏi hệ thống tàu điện ngầm. Giới chức New York cho biết dịch vụ tàu điện ngầm ở thành phố này vẫn ở mức "cực kỳ hạn chế" và các dịch vụ đường sắt đi lại đến các vùng ngoại ô phần lớn đã bị dừng lại. Khoảng 370 chuyến bay đã bị hủy tại Sân bay Newark Liberty của New Jersey. Khoảng 98.000 ngôi nhà ở Pennsylvania, 60.000 ngôi nhà ở New Jersey và 40.000 ngôi nhà ở New York rơi vào tình trạng mất điện. Nước ngập trong ga tàu điện ngầm ở New York (Ảnh: AP). Metodija Mihajlov, người có tầng hầm của nhà hàng ở Manhattan ngập trong nước cho biết ông đã 50 tuổi và "chưa bao giờ thấy mưa nhiều như vậy". "Giống như đang sống trong rừng, giống như mưa nhiệt đới. Không thể tin được. Mọi thứ thật kỳ lạ trong năm nay", ông Mihajlov nói. Thống đốc Murphy cho biết những cơn bão như Ida phản ánh thực trạng biến đổi khí hậu và cần phải giải quyết vấn đề này. "Những cơn bão này đến thường xuyên hơn và cường độ mạnh hơn, vì vậy không thể né tránh nó", Thống đốc Murphy nói. Lực lượng cứu hộ giải cứu người bị mắc kẹt trong xe do mưa lũ (Ảnh: Getty). Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng những thiệt hại do bão Ida cho thấy "khủng hoảng khí hậu và những cơn bão cực đoan" là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. "Có thiệt hại rất lớn, và tôi đã nói rõ với các thống đốc rằng đội ngũ của tôi tại FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang) đã có mặt và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết", Tổng thống Joe Biden nói. Thành Đạt Theo Reuters, AFP