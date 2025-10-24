Moscow đáp trả cảnh báo của Pháp về “chuẩn bị kịch bản xung đột với Nga”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Đại sứ quán Nga tại Paris ngày 23/10 đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Fabien Mandon, khi ông kêu gọi quân đội chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga trong vòng 3-4 năm tới.

"Chúng tôi vô cùng bất bình trước những tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Fabien Mandon tại Quốc hội rằng quân đội Pháp phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Nga trong vòng 3-4 năm tới. Theo ông, đất nước chúng tôi có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột trên lục địa châu Âu", Đại sứ quán Nga tại Paris nêu rõ.

Đại sứ quán đã trấn an công dân Pháp rằng "Nga không có ý định tấn công Pháp hay bất kỳ quốc gia EU nào khác, dù là bây giờ, trong 3-4 năm tới, hay trong tương lai".

"Có lẽ tướng Mandon đang ấp ủ những kế hoạch như vậy, nhưng điều này cho thấy rõ ràng ai mới thực sự là bên khởi xướng xung đột", tuyên bố của Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Phái đoàn ngoại giao Nga lưu ý rằng "làn sóng mới nhất về “mối đe dọa Nga” trong cuộc thảo luận về ngân sách quốc gia của Quốc hội Pháp không phải là ngẫu nhiên".

"Về cơ bản, Tổng Tham mưu trưởng đang yêu cầu tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh cắt giảm chi phí, chủ yếu trong lĩnh vực xã hội và gây tổn thất cho dân thường, đồng thời tăng gánh nặng thuế của họ", Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh "việc chi tiêu quân sự kéo dài, bao gồm việc trang bị vũ khí cho Ukraine, chỉ kéo dài thêm khó khăn của Kiev, gây ra thương vong cho người dân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài từ các nước EU, đồng thời cản trở những nỗ lực đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine”.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng mới được bổ nhiệm của Pháp, tướng Fabien Mandon, tuyên bố lực lượng Pháp có thể xảy ra xung đột với Nga trong 3-4 năm tới.

Theo Tổng tham mưu trưởng, Pháp và các quốc gia Tây Âu khác phải tăng chi tiêu quốc phòng vì Nga đang coi Tây Âu là một khu vực yếu kém.

Ông Mandon tuyên bố các nước NATO ở châu Âu "có mọi thứ để tự tin" về kinh tế, nhân khẩu học và công nghiệp. "Nga không thể hăm dọa chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng tự vệ", ông nói.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 23/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova Nga cảnh báo Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Moscow và tìm cách leo thang xung đột Ukraine.

"Hãy để hành động của họ tự nói lên tất cả. Họ rõ ràng khẳng định rằng Paris đang cố tình chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Nga, nhằm mục đích leo thang xung đột Ukraine", bà Zakharova tuyên bố.

Bà Zakharova chỉ ra rằng Pháp đang phải vật lộn với những thách thức về kinh tế xã hội và không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ kéo dài.

"Những khoản cắt giảm chi tiêu xã hội chưa từng có đang ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, thay vì giải quyết các vấn đề thực tế, chính quyền Pháp lại bận tâm đến việc tìm kiếm nguồn tài chính cho tham vọng quân sự và chạy đua vũ trang của họ", bà Zakharova tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng bình luận về các báo cáo cho rằng Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Pháp đã khởi động một sáng kiến ​​nhằm thu hút nguồn vốn công rộng rãi để hỗ trợ tổ hợp công nghiệp - quân sự của đất nước. Theo bà, chương trình này “hoàn toàn phù hợp với chính sách quân sự hóa nền kinh tế của Paris”.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước EU. Nga cho rằng bất kỳ cáo buộc nào như vậy đều đang được các chính trị gia châu Âu lợi dụng để gây lo sợ cho người dân và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.