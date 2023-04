Mệnh lệnh của ông Putin sau khi thị sát các vùng sáp nhập từ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/4 nói rằng, hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine "có vấn đề".

Ông nêu rõ, người Nga ở các vùng mới sáp nhập đang gặp phải các vấn đề vận chuyển hàng hóa do ùn tắc ở các chốt kiểm soát. Đặc biệt, việc thông quan gần như không thể ở cửa khẩu Gukovo giữa tỉnh Rostov của Nga với Lugansk. Ông yêu cầu các cơ quan chính phủ Nga nhanh chóng khắc phục tình trạng này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận: "Tình hình ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vô cùng khó khăn". Do đó, ông đề nghị các cơ quan an ninh của Nga đảm bảo an ninh tối đa, tôn trọng quyền và tự do của người dân ở các khu vực mới sáp nhập.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin hôm 17/4 đã có chuyến thị sát bất ngờ đến vùng Kherson và Lugansk, 2 trong số 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm ngoái. Tại đây, ông đã đến thăm sở chỉ huy lực lượng Nga, nghe báo cáo từ các chỉ huy quân sự.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến tỉnh Kherson và Lugansk kể từ khi chiến sự nổ ra. Tháng trước, ông cũng lần đầu đến thành phố Mariupol do Moscow kiểm soát ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Trực thăng chở ông Putin đáp xuống sở chỉ huy tiền phương ở Kherson

Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk từ tháng 10 năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Theo giới quan sát, đây là một phần trong kế hoạch của Moscow nhằm lập hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, đến nay Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn 4 vùng trên. Ước tính, Nga đang kiểm soát khoảng 95% diện tích tỉnh Lugansk, trong khi các cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev ở tỉnh Donetsk vẫn rất khốc liệt, giằng co, đặc biệt tại thành phố Bakhmut. Tháng 11/2022, Nga phải rút quân khỏi thành phố Kherson, chuyển hết lực lượng, khí tài từ bờ tây sang bờ đông sông Dnipro.

Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk từ tháng 10/2022 (Bản đồ: Guardian).

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ 4 vùng lãnh thổ sáp nhập gần đây.

"Có những thực thể nhất định đã trở thành yếu tố nội bộ, ý tôi là những vùng lãnh thổ mới. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề này. Đó là những thực thể quan trọng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hồi tháng 2.

Nga coi việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine là "thực tế lãnh thổ mới" mà Kiev phải chấp nhận khi muốn đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ, hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm bán đảo Crimea.

Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, tuần trước bất ngờ đề xuất Nga nên thông báo đã đạt mục tiêu đề ra và kết thúc chiến dịch quân sự để củng cố các khu vực đã kiểm soát ở Ukraine. "Vì lợi ích của chính phủ Nga và vì lợi ích của toàn xã hội, cần phải chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Prigozhin viết.

Lãnh đạo nhóm Wagner chỉ ra rằng, Nga nắm quyền kiểm soát Biển Azov và một phần lớn của Biển Đen, đồng thời giữ quyền kiểm soát phần lãnh thổ cần thiết ở Ukraine để tạo ra một hành lang trên đất liền tới Crimea.