Máy bay "ngày tận thế" Boeing E-4B Nightwatch của Mỹ (Ảnh: USAF).

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay “ngày tận thế” Boeing E-4B Nightwatch của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Offutt gần Omaha, bang Nebraska và bay qua vùng Trung Tây hôm 5/11. Căn cứ này là nơi đồn trú của phi đội máy bay E-4B.

Theo dữ liệu chuyến bay, máy bay bay qua khu vực phía bắc bang Virginia, phía tây thủ đô Washington và hướng về phía nam.

Hình ảnh theo dõi không liệt kê điểm đến, và riêng đường bay không thể xác định chiếc máy bay hạ cánh ở đâu. Hiện chưa có thông tin ai đang có mặt trên chuyến bay hoặc lý do tại sao máy bay triển khai. Một số ý kiến cho rằng máy bay có thể đang thực hiện một cuộc diễn tập định kỳ.

Máy bay ứng phó khẩn cấp E-4B được chế tạo như một trung tâm chỉ huy trên không dành cho tổng tư lệnh và các lãnh đạo cấp cao của Mỹ để chỉ đạo các lực lượng vũ trang Mỹ trong tình huống khẩn cấp quốc gia.

Máy bay này được cho là được trang bị hàng loạt thiết bị thông tin liên lạc, có khả năng chống chịu xung điện từ. Máy bay có thể tiếp nhiên liệu trên không và duy trì hoạt động liên tục trên không tới 35,4 giờ.

Bất cứ khi nào tổng thống ở trong nước Mỹ, máy bay luôn ở trạng thái sẵn sàng triển khai từ căn cứ ngay lập tức.

Máy bay E-4B xuất hiện không lâu sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Tổng thống Donald Trump trước đó từng cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch không kích Iran ngay sau bầu cử.

Ông Trump hôm qua tuyên bố, ông có thể sẽ phải “phá hủy phần còn lại” của Iran. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông nghĩ rằng Iran sẽ mất 25 năm để tái thiết sau cuộc chiến.

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn thạo tin, Iran đã gửi một đề xuất hạt nhân tới Mỹ thông qua Qatar và tuyên bố chỉ thảo luận về vấn đề này sau khi Washington đáp ứng các điều kiện của Iran.

Các yêu cầu của Tehran được cho là bao gồm: chấm dứt hoàn toàn giao tranh trên tất cả các mặt trận, chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, giảm hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, bồi thường chiến tranh cho Tehran.

Trong khi đó, Washington vẫn giữ lập trường các vấn đề hạt nhân phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán ban đầu nào.