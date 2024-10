Máy bay Canada rơi tự do 1.828m trong 5 phút: Hành khách bị hất văng

Máy bay vương vãi đồ ăn sau khi đi vào vùng nhiễu động (Ảnh: Dailymail).

Dailymail đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 11/10 (giờ địa phương) trên máy bay của Air Canada. Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner Flight AC19 từ Vancouver tới Singapore đã gặp phải nhiễu động cực mạnh, khiến mọi thứ bị hất văng lên, bao gồm cả một số hành khách.

Theo FlightAware, máy bay chở khách đã rơi tự do 1.828m trong khoảng 5 phút, gây ra cảnh hỗn loạn.

Một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội sau vụ việc cho thấy khoang hành khách vương vãi đồ ăn khắp nơi. Một nhân chứng nói rằng, vụ việc xảy ra khi máy bay đã bay được khoảng 2 giờ, và đã khiến mọi thứ bị hất tung lên trời.

Người này cho hay không có ai bị thương nhưng nhiều hành khách bị sốc sau khi trải qua cơn nhiễu động.

"Tôi rất sợ, tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng nhiễu động như vậy. Thực sự vụ việc khiến tôi nhận ra mình bất lực thế nào khi ở trên máy bay", một hành khách khác chia sẻ.

Chuyến bay đã tiếp tục sau đó và không có thêm sự cố nào xảy ra. Máy bay của Air Canada đã hạ cánh an toàn xuống Singapore.

Một số người đã so sánh vụ rơi tự do như ngồi trên tàu lượn siêu tốc ở trạng thái không trọng lượng trong khi đồ ăn bay và rơi vương vãi khắp nơi.

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters cho thấy tình trạng nhiễu động không khí đã tăng hơn 50% trên Bắc Đại Tây Dương từ năm 1979 đến năm 2020.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng nhiễu động có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tốc độ gió ở các tầng trên của khí quyển.

Nhà nghiên cứu Mark Prosser cho biết tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra sự mất ổn định trong dòng không khí, làm gia tăng nguy cơ nhiễu động và gây ảnh hưởng tới an toàn hàng không.

Các đồng nghiệp của ông Prosser tại Đại học Reading nhận thấy rằng việc tình trạng khí thải nhà kính gia tăng cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra nhiễu động.

Vì vậy, chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse khuyến cáo hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn tín hiệu yêu cầu thắt dây an toàn có sáng hay không, để đảm bảo không bị ảnh hưởng khi máy bay đi vào vùng nhiễu động.