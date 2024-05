Máy bay Singapore có thể đã gặp phải loại nhiễu động nguy hiểm nhất

Trần máy bay Singapore Airlines bị vỡ sau vụ nhiễu động (Ảnh: Reuters).

Ngày 21/5, một hành khách đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines bị "nhiễu động nghiêm trọng".

Singapore Airlines không nêu rõ loại nhiễu động đã xảy ra trong vụ việc, nhưng các chuyên gia hàng không nghi ngờ đó là nhiễu động "trời trong" (CAT), được coi là loại nhiễu động nguy hiểm nhất.

Trong khí tượng học, CAT được định nghĩa là chuyển động hỗn loạn của các khối không khí đang di chuyển với tốc độ cao thì va chạm vào nhau. CAT xảy ra mà không có bất kỳ manh mối trực quan nào, chẳng hạn như mây.

Vì vậy, CAT có thể xảy ra bất ngờ, khó dự đoán trước, khiến phi hành đoàn không kịp cảnh báo hành khách. Vì vậy, các chuyên gia an toàn hàng không nhấn mạnh rằng việc các hành khách luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên máy bay là điều rất quan trọng để ngăn chặn những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Sara Nelson, chủ tịch Hiệp hội tiếp viên hàng không-CWA, cho biết CAT hầu như không thể phát hiện được bằng công nghệ hiện tại.

"Nó xảy ra khi máy bay đang bay bình thường. Tiếp theo đó, hành khách, phi hành đoàn và xe đẩy hoặc các vật dụng khác bị hất văng bên trong cabin", bà nhấn mạnh.

Theo Larry Cornman, nhà vật lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, việc hành khách thiệt mạng do máy bay rơi vào vùng nhiễu động hiếm khi xảy ra, nhưng các va chạm nguy hiểm gây chấn thương không phải là ít.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, trong số hàng triệu chuyến bay ở nước này, tình trạng nhiễu động đã gây ra 185 thương tích nghiêm trọng từ năm 2009 đến năm 2023.

Ông Cornman cho biết những người thiệt mạng trong vụ nhiễu động thường có thể do bị đau tim hoặc chấn thương đầu nếu họ bị hất văng lên trên hoặc bị hành lý trong khoang rơi xuống.

Ông nhấn mạnh, các máy bay thương mại hiện tại được chế tạo khá chắc chắn. Chúng sẽ không bị vỡ ra hoặc rơi do bay vào vùng không khí nhiễu động.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan giữa nhiễu động CAT với biến đổi khí hậu.

Cảnh ngổn ngang trong máy bay Singapore gặp nhiễu động mạnh

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters cho thấy nhiễu động CAT đã tăng hơn 50% trên Bắc Đại Tây Dương từ năm 1979 đến năm 2020.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng nhiễu động có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tốc độ gió ở các tầng trên của khí quyển.

Nhà nghiên cứu Mark Prosser cho biết tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra sự mất ổn định trong dòng không khí, làm gia tăng nguy cơ nhiễu động và gây ảnh hưởng tới an toàn hàng không.

Các đồng nghiệp của ông Prosser tại Đại học Reading nhận thấy rằng việc tình trạng khí thải nhà kính gia tăng cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra nhiễu động.

Vì vậy, chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse khuyến cáo hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn tín hiệu yêu cầu thắt dây an toàn có sáng hay không.