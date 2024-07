Máy bay gặp nhiễu động, hành khách bị hất văng mắc kẹt trên khoang hành lý

Hình ảnh hỗn loạn trong máy bay gặp phải sự cố nhiễu động (Ảnh: 9News).

Hãng hàng không Air Europa cho biết một chuyến bay từ Madrid (Tây Ban Nha) dự kiến đến Montevideo (Uruguay) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Brazil do "tình trạng nhiễu động nghiêm trọng".

Khoảng 40 hành khách, hầu hết bị thương nhẹ, đã được đưa đến bệnh viện ở Natal, thủ phủ bang Rio Grande do Norte sau khi máy bay gặp sự cố hôm 1/7.

Trang tin G1 cho hay, một số hành khách bị gãy xương và những người khác bị đập đầu trong lúc hỗn loạn. Ít nhất 4 người trong số họ vẫn ở lại bệnh viện vào chiều 1/7.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner rời Madrid lúc 23h57 ngày 30/6 (giờ địa phương) chở theo 325 người và dự kiến đến Montevideo vào sáng sớm 1/7.

Vào lúc 2h32, chuyến bay UX045 đã đề nghị hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Natal ở phía đông bắc Brazil, cách Montevideo 4.000km.

Đoạn video trên mạng cho thấy một hành khách bị hất văng lên khoang hành lý phía trên máy bay khi sự cố nhiễu động xảy ra. Người này bị mắc kẹt và phải nhờ sự trợ giúp của hành khách khác để có thể xuống được.

Máy bay Tây Ban Nha gặp nhiễu động, hành khách bị hất lên khoang hành lý (Ảnh: Youtube).

Những hình ảnh khác do hành khách đăng tải cho thấy các tấm trần máy bay bị hư hỏng, khung cảnh hỗn loạn bên trong khoang hành khách khi sự việc xảy ra.

Hồi tháng 5, một người đàn ông Anh 73 tuổi đã thiệt mạng và một số hành khách và phi hành đoàn khác bị chấn thương khi chuyến bay của Singapore Airlines từ London (Anh) đến Singapore gặp nhiễu loạn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok.

Một tuần sau đó, 8 người phải nhập viện vì máy bay của Qatar Airways từ Doha đến Ireland gặp nhiễu động.

Các nhà khoa học nói rằng tình trạng nhiễu loạn không khí mà radar không thể nhìn thấy được đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu của Đại học Reading (Anh) đã chỉ ra rằng nhiệt độ cao hơn do biến đổi khí hậu đang dẫn đến sự gia tăng đáng kể tình trạng nhiễu động trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương.

Họ nhận thấy các sự cố nhiễu loạn nghiêm trọng đã tăng 55% từ năm 1979 đến năm 2020 do sự thay đổi vận tốc gió ở độ cao lớn. Các chuyên gia an toàn hàng không khuyến nghị hành khách nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay để tránh nguy cơ bị thương khi máy bay nhiễu động.