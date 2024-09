Mật vụ Mỹ đau đầu vì sở thích chơi golf của ông Trump

Ông Trump trên sân golf tại bang Virginia, Mỹ hồi năm 2023 (Nguồn: Getty).

Không lâu sau khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ hồi năm 2017, an ninh Mỹ cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy đến khi ông Trump chơi golf. Nguyên nhân là các sân golf riêng của ông nằm quá gần đường sá.

Bằng chứng của lực lượng đặc vụ không phải là những tập hồ sơ hay thùng đạn như thông thường mà là một bức ảnh ông Trump chơi golf được phóng viên ghi lại. Họ lập luận rằng, nếu phóng viên có thể chụp được ảnh từ khoảng cách xa, một sát thủ cũng có thể đưa ông Trump vào tầm ngắm, theo Washington Post.

Dù vậy, ông Trump vẫn khăng khăng rằng các sân golf của mình an toàn, cũng như vẫn tiếp tục chơi golf ở đó. Điều này khiến công tác an ninh dành cho ông càng thêm khó khăn, nhất là khi lực lượng an ninh bảo vệ ông sụt giảm sau khi ông rời nhiệm sở.

Vấn đề trên nhận được sự chú ý rộng rãi của dư luận kể sau vụ ám sát hụt khi ông Trump đang chơi golf tại West Palm Beach, Florida hôm 15/9. Dù kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ, vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong công tác đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống tại các sân golf.

Điều không bất ngờ

Lực lượng an ninh có mặt gần Câu lạc bộ golf quốc tế Trump tại West Palm Beach, Florida, nơi xảy ra vụ nổ súng hôm 15/9 (Ảnh: Reuters).

Khi thị sát hiện trường sau vụ ám sát hụt, Giám đốc Mật vụ Mỹ Ronald L. Rowe Jr. cho biết lịch trình của ông Trump không theo kế hoạch trước, buộc các nhân viên mật vụ phải nhanh chóng ứng phó.

"Tổng thống (tức ông Trump) đáng ra không tới đó", ông Rowe nói. "Điều này không nằm trong lịch trình chính thức của ông".

Theo Washington Post, vụ việc tại West Palm Beach vừa qua không phải điều quá bất ngờ. Những quan ngại về an ninh đến từ hai khía cạnh. Thứ nhất, sân golf của ông Trump quá khó đảm bảo an toàn. Thứ hai, lịch trình của ông vào cuối tuần quá dễ đoán.

"Nếu bạn muốn tìm ông Trump vào một buổi chiều thứ bảy, tôi có thể nói ông ấy ở đâu - sân golf do ông ấy sở hữu nào nằm gần ông nhất", một cựu quan chức cấp cao tiết lộ.

Ông Bill Gage, cựu nhân viên mật vụ, nhận định rằng nghi phạm không cần trinh sát quá phức tạp.

"Hắn ta chỉ cần ngồi đó và chờ ông Trump tới", ông nói. "Bạn không cần phỏng đoán quá nhiều mà vẫn biết được ông ấy ở đâu. Kẻ xấu sẽ có thời gian chuẩn bị".

Theo hồ sơ vụ án, dường như điện thoại của nghi phạm đã ở địa điểm gần sân golf gần 12 tiếng đồng hồ trước khi bị phát hiện, cho thấy dường như nghi phạm đã chờ đợi ông Trump xuất hiện.

Sân golf của ông Trump có một số đoạn thiếu rào chắn chứng và nằm ở một khu vực có mật độ giao thông cao. Đây dường như là ác mộng đối với lực lượng mật vụ và các nhân viên thực thi pháp luật địa phương, đặc biệt khi không được bổ sung nhân lực hay công cụ hỗ trợ.

"Nếu ông ấy còn là (Tổng thống Mỹ), chúng tôi sẽ bao vây cả sân golf. Tuy nhiên, do không phải vậy, các biện pháp an ninh chỉ được thực thi ở những nơi mật vụ cho là có thể", ông Ric Bradshaw, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, nói.

Theo ông Bradshaw, nghi phạm trốn trong một bụi cây có thể quan sát hai lỗ golf một lúc. Do đó, nghi phạm có thể quan sát cả ông Trump lẫn đội mật vụ dò xét trước một lỗ golf.

Theo các nhân viên mật vụ, thường sẽ có một đội chống bắn tỉa đi trước và một đội đi sau ông Trump để đảm bảo không có nguy cơ khi vị cựu Tổng thống đánh golf. Một vài nhân viên khác - bao gồm chuyên gia chống bắn tỉa và chống đột kích - đi kèm theo ông Trump, dù ông thường tự lái xe điện khi di chuyển trong sân golf.

Khu vực ông Trump đang chơi khi nghi phạm bị phát hiện nằm kế bên hai con đường đông đúc gần sân bay quốc tế Palm Beach.

Nỗi đau đầu của Mật vụ Mỹ

Một nhóm bắn tỉa được bố trí gần nơi ông Trump chơi golf tại Câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở Bedminster, bang New Jersey hôm 15/8 (Ảnh: WP).

Khi ông Trump còn là tổng thống, những chuyến đánh golf của ông thường xuyên khiến lực lượng an ninh lo sợ. Biết rằng không thể thuyết phục ông Trump bỏ đánh golf, Mật vụ Mỹ cố gắng thuyết phục ông thay đổi lịch trình. Họ thường không thành công.

An ninh Mỹ đã làm nhiều cách để giúp ông Trump có thể yên tâm đánh golf. Các vành đai bảo vệ tầm xa và trạm kiểm soát được thiết lập. Số người đi bộ gần vị tổng thống bị hạn chế.

Dù vậy, các biện pháp bảo vệ đã sụt giảm trong những năm qua. Một số khách chơi golf tại câu lạc bộ bất ngờ khi họ không bị khám xét kỹ lưỡng hay buộc đứng cách xa ông Trump. Một người chơi hồi năm ngoái cho biết ông không bị xét hỏi hay khám túi và được ngồi tương đối gần với bàn ăn của vị cựu Tổng thống.

Sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania hôm 13/7, an ninh với ông Trump được thắt chặt. Ông Trump từng bày tỏ lòng cảm kích nhưng cũng vẫn giữ đôi điều bất bình.

"Mọi người đến đây để chơi golf. Họ không muốn thấy những thứ này", ông nói gần đây, theo một nhân chứng.

Ông Trump không phải tổng thống đầu tiên khiến an ninh Mỹ thêm vất vả vì thói quen chơi golf. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, lực lượng mật vụ từng có một góc trong căn nhà của Tổng thống Dwight Eisenhower tại sân golf Augusta, bang Georgia.

Ba thế kỷ sau, cũng tại sân golf Augusta, một người đàn ông có mang vũ khí bắt giữ năm con tin và đòi nói chuyện với Tổng thống Ronald Reagan. Sau vụ việc, ông Reagan gần như không còn đánh golf - ngoại trừ ở một sân golf riêng của bạn bè.

Khi là tổng thống Mỹ, ông Barack Obama cũng chăm đánh golf nhưng thường là trong các căn cứ quân sự, nơi có an ninh tốt.