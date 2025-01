Lý do ông Trump phá lệ, không chỉ định người sống sót khi nhậm chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1 (Ảnh: Getty).

NBC cho biết, tại lễ nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ định người sống sót, trái với thông lệ ở Mỹ.

Vào ngày tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức, các lãnh đạo cấp cao của Mỹ sẽ tụ họp để chứng kiến thời khắc chuyển giao từ chính quyền cũ sang chính quyền mới, tuy nhiên một quan chức không được phép tham dự.

Mỹ quy định trong trường hợp tổng thống không thể đảm nhiệm nhiệm vụ, một trong số các nhân vật lần lượt gồm phó tổng thống, chủ tịch Hạ viện và quyền chủ tịch Thượng viện được chỉ định sẽ tạm thời nắm quyền thay thế.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những người trong danh sách này đều thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào lễ nhậm chức của tổng thống? Câu trả lời là sẽ có một "người chỉ định sống sót" phòng kịch bản đó xảy ra.

Kể từ năm 1947, gần như luôn có người chỉ định sống sót trong nội các của tổng thống không tham dự lễ nhậm chức và lễ đọc thông điệp liên bang của người đứng đầu chính phủ. Việc chỉ định này càng được chú ý hơn từ sau sự kiện khủng bố 11/9/2001.

Người sống sót chỉ định chịu trách nhiệm lãnh đạo nước Mỹ nếu tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch Hạ viện đều thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào sự kiện tập trung hầu hết quan chức cấp cao.

Nhân vật này do tổng thống trực tiếp lựa chọn, và thường là một trong các quan chức phụ trách những bộ ít quan trọng hơn trong chính phủ Mỹ như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Phát triển Nhà đất. Danh tính của người này sẽ được giữ kín đến phút chót. Người chỉ định sống sót ở một địa điểm bí mật trong suốt sự kiện.

Ngoài ra không nhất thiết chỉ có một người chỉ định sống sót. Năm 2010, Mỹ lựa chọn tới 2 người chỉ định sống sót, gồm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Shaun Donovan. Tuy nhiên, do lúc đó ai cũng biết bà Clinton đang công du ở Anh, nên vai trò người chỉ định sống sót giao cho ông Donovan.

Trong lễ nhậm chức năm 2017 của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson trong chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama, đã được chọn làm người chỉ định sống sót. Thời điểm đó, không thành viên nào trong nội các của ông Obama tiếp tục làm việc cho chính quyền của ông Trump.

Hiện chưa rõ lý do vì sao ông Trump không chọn người chỉ định sống sót trong lễ nhậm chức năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đưa ra một số lý do.

Thứ nhất, do sự kiện được tổ chức trong nhà nên số lượng người tham gia hạn chế và mức độ kiểm duyệt an ninh cũng chặt chẽ hơn. Thông thường lễ nhậm chức tổng thống diễn ra ngoài trời, nhưng năm nay, do trời rét, ông Trump nhậm chức trong nhà.

Thứ hai, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đầu tuần này cho biết không phát hiện bất cứ mối đe dọa đáng lo ngại nào vào ngày nhậm chức của ông Trump.

Thứ ba, hàng rào an ninh cao đã được sử dụng cho lễ nhậm chức - loại hàng rào được sử dụng nhiều nhất cho Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia được chỉ định trong lịch sử Mỹ.