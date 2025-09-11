Lý do ban lãnh đạo Hamas thoát vụ tập kích tên lửa của Israel

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar hôm 9/9 (Ảnh: Reuters).

Hamas ngày 10/9 xác nhận Israel đã không kích vào nơi diễn ra cuộc họp của ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định các lãnh đạo cấp cao của họ vẫn sống sót.

Theo truyền thông Ả rập, trước thời điểm xảy ra cuộc không kích, các quan chức Hamas đã chuyển sang một phòng khác để cầu nguyện buổi chiều trong khi vẫn để điện thoại di động lại ở phòng họp. Điều này được cho là đã đánh lừa hệ thống theo dõi của Israel, vốn dựa vào tín hiệu để xác định mục tiêu.

Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi vì sao các lãnh đạo Hamas chưa xuất hiện công khai để chứng minh họ vẫn còn sống.

Trong khi đó, theo nhật báo Asharq Al-Awsat của Ả rập Xê út, các quan chức Hamas thực chất ở một nơi ở khác, không phải tòa nhà chính bị tấn công, và chính điều này đã cứu sống họ.

Hôm 9/9, khoảng 15 máy bay của Israe đã bắn hơn 10 quả đạn có độ chính xác cao vào một khu phức hợp của phong trào Hamas ở Doha, Qatar. Israel khẳng định cuộc tấn công là một hành động đơn phương và không có bên nào khác tham gia, đồng thời cho biết họ sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác nhằm giảm thiểu thương vong dân sự.

Israel đã không kích vào nơi diễn ra cuộc họp của ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar (Ảnh: Economist).

Cuộc tập kích của Israel đã vấp phải chỉ trích của Qatar. Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố đình chỉ vai trò trung gian của nước này trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas cho đến khi có thông báo mới. Qatar là một trong hai quốc gia Ả rập, cùng với Ai Cập, đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.

Nhà Trắng mô tả hành động của Israel là "đáng tiếc”. Phát ngôn viên Karoline Leavitt nhấn mạnh cuộc tấn công vào trung tâm Qatar, một "đồng minh thân cận" của Washington, "không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bình luận trên mạng xã hội: "Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar, một quốc gia có chủ quyền và đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian cho hòa bình, sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ".

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ liệu Israel có phải là bên báo trước cho Mỹ về cuộc không kích hay không.

Israel đã hạ sát phần lớn ban lãnh đạo Hamas tại Gaza trong cuộc tấn công đáp trả kể từ ngày 7/10/2023, trong khi bộ máy chính trị của tổ chức này ở nước ngoài hầu như không bị ảnh hưởng.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết, Israel sẽ chưa từ bỏ mục tiêu loại bỏ ban lãnh đạo Hamas nếu họ thực sự còn sống sót sau cuộc không kích hôm 9/9.