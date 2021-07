Lo rủi ro an ninh, Mỹ tiếp tục hạn chế nghiên cứu sinh Trung Quốc

Dân trí Chính quyền Biden vẫn chưa mở cánh cửa vào Mỹ với sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc, mà thậm chí có thể sẽ kéo dài lệnh cấm vốn được áp dụng từ thời Donald Trump vì lý do rủi ro an ninh quốc gia.

Tính đến tháng 7/2021, khoảng 500 sinh viên Trung Quốc bị từ chối cấp thị thực Mỹ trong năm nay (Ảnh: WeChat).

Lệnh cấm sinh viên và du học sinh Trung Quốc vào Mỹ kéo dài 1 năm đã kết thúc vào tháng 5/2021, nhưng nhiều sinh viên và du học sinh Trung Quốc vẫn bị Mỹ từ chối cấp thị thực vì bị nghi "có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc", theo lệnh cấm đã được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Những người bị từ chối tự coi mình là "nạn nhân của Tuyên bố 10043", lệnh hành pháp do cựu Tổng thống Trump ký ban hành vào tháng 5/2020 nhằm "cấm cửa" những du học sinh, nghiên cứu sinh Trung Quốc bị xác định có quan hệ với quân đội Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Những người bị từ chối phần lớn muốn xin visa sinh viên loại F hoặc visa văn hóa loại J để học sau đại học tại Mỹ về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Sinh viên Trung Quốc muốn sang học hệ đại học không bị ảnh hưởng.

Nhóm bị hạn chế được xác định là theo học tại một trong 8 trường đại học ở Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen vì cáo buộc có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc và các cơ quan liên quan của tổ chức này.

Mới đây, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc China News Service và tạp chí Caijing công bố báo cáo cho biết, ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc bị từ chối cấp thị thực khi Tuyên bố 10043 dường như đang được mở rộng hơn dưới chính quyền Joe Biden.

Theo các báo cáo, gần đây, các nghiên cứu sinh từ các trường đại học Trung Quốc không nằm trong danh sách đen và có bằng đại học về văn học, kinh doanh và thậm chí nghệ thuật cũng bị từ chối. Theo báo cáo, từ tháng 1 đến tháng 7/2021, đã có hơn 500 trường hợp bị từ chối cấp thị thực.

Asia Times dẫn lời một sinh viên tốt nghiệp Đại học Phúc Đán, dự định theo học tiến sĩ điện tử ở California, cho biết một nhân viên nhập cư của Lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải nói thật tiếc khi từ chối đơn xin thị thực của anh và cho biết quyết định này là phản ánh thực trạng hiện nay giữa hai nước.

Sinh viên trên đã hy vọng sẽ được cấp thị thực khi Tổng thống Biden lên nắm quyền nhưng cho đến nay vẫn vô vọng. Nhiều sinh viên đã tìm cách liên hệ với Bộ Giáo dục Trung Quốc và các nhà ngoại giao của Bắc Kinh ở Mỹ, nhưng cũng chưa có kết quả.

Bắc Kinh trước đó đã phản đối điều mà họ gọi là "sự bêu xấu ác ý" của ông Trump đối với sinh viên Trung Quốc ở Mỹ khi lệnh cấm lần đầu tiên được đưa ra. Hồi đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân kêu gọi Mỹ ngừng hành động "đàn áp vô căn cứ" đối với sinh viên Trung Quốc.

Các trường đại học Mỹ có đông đảo sinh viên Trung Quốc cũng đã kiến nghị chính quyền Biden hủy bỏ lệnh cấm hoặc ít nhất tạo điều kiện cấp thị thực cho sinh viên Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một số sinh viên Trung Quốc đang xem xét nộp đơn kiện tập thể để kêu gọi Mỹ hủy bỏ những gì họ coi là "chính sách phân biệt đối xử" và xem xét lại tất cả các đơn xin thị thực liên quan.

Thanh Thành

Theo Asia Times