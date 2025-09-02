Lở đất san phẳng làng ở Sudan, hơn 1.000 người chết

Người dân tập trung sau trận lở đất tại một ngôi làng ở dãy núi Marra ở vùng Darfur, miền tây Sudan (Ảnh: Phong trào Giải phóng Sudan).

Phong trào Giải phóng Sudan (SLM) thông báo thảm họa lở đất đã xảy ra ở vùng Darfur, phía tây Sudan vào ngày 31/8 sau nhiều ngày mưa lớn.

Trận lở đất đã san phẳng toàn bộ ngôi làng Tarasin ở dãy núi Marra và khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

"Thông tin ban đầu cho thấy toàn bộ người dân trong làng đã thiệt mạng, ước tính khoảng hơn 1.000 người, và chỉ có một người sống sót", thông báo của SLM cho biết.

Theo thông báo, trận lở đất "lớn và tàn khốc" đã "phá hủy hoàn toàn" một phần khu vực vốn nổi tiếng với nghề trồng cam.

SLM đã kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ khác hỗ trợ tìm kiếm những người thiệt mạng vẫn bị chôn vùi dưới đất và đống đổ nát.

Thống đốc vùng Darfur, Minni Minnawi gọi trận lở đất là một "thảm kịch nhân đạo vượt ra ngoài biên giới khu vực".

"Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân đạo quốc tế khẩn trương can thiệp và cung cấp hỗ trợ, giúp đỡ vào thời điểm quan trọng này, vì thảm kịch này lớn hơn những gì người dân chúng tôi có thể chịu đựng", ông Minnawi cho biết trong một tuyên bố.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế hiện vẫn chưa thể tiếp cận phần lớn Darfur - bao gồm cả khu vực xảy ra lở đất - do giao tranh đang diễn ra. Tình hình này đã hạn chế nghiêm trọng việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp.