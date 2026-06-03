Liên hợp quốc cảnh báo nắng nóng cực đoan toàn cầu trong vài tháng tới

El Nino có thể gây ra nắng nóng cực đoan toàn cầu trong những tháng tới (Ảnh: Reuters).

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc, El Nino là hiện tượng ấm lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

WMO cho biết các vùng nước đại dương ấm đang thúc đẩy sự phát triển của El Nino và dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết các nơi trên thế giới từ tháng 6 đến tháng 8. WMO cũng nhận định nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ tiếp diễn cho đến tháng 11.

Cơ quan này nói thêm, hiện vẫn chưa chắc chắn El Nino lần này sẽ mạnh đến mức nào do các mô hình dự báo có sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng, tuy nhiên các quan chức cảnh báo cần phải sẵn sàng ứng phó.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho một đợt hiện tượng El Nino có tiềm năng diễn ra mạnh mẽ - điều sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán cùng mưa lớn, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng cả trên đất liền lẫn ngoài đại dương", Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết.

Mẫu thời tiết này được biết đến là tác nhân gây xáo trộn khí hậu khu vực, có thể kéo theo nhiệt độ ấm hơn trên toàn cầu, trong khi làm tăng lượng mưa ở các khu vực phía nam của Nam Mỹ và Mỹ, các khu vực thuộc Sừng châu Phi và trung Á.

WMO cho biết, El Nino cũng có nguy cơ gây ra hạn hán ở Australia, Trung Mỹ, Indonesia và các khu vực thuộc Nam Á, đồng thời thúc đẩy sự hình thành bão ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương.

Bà Saulo lưu ý, đợt El Nino mạnh gần đây nhất diễn ra từ năm 2023 đến 2024 đã góp phần biến năm 2024 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận.

Bà Saulo nói thêm, các rủi ro khác liên quan đến nắng nóng cực đoan bao gồm sự lây lan rộng hơn của các bệnh truyền nhiễm cùng với việc nguồn cung cấp lương thực và nước sinh hoạt bị suy giảm.

"Những cộng đồng vốn đã phải vật lộn chống chọi sẽ bị đẩy đi xa hơn vượt quá giới hạn chịu đựng của họ", bà chia sẻ.

Đối với người tiêu dùng, những người đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát do cuộc chiến Iran gây ra, giá thực phẩm có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa do ảnh hưởng của El Nino.

Hein Schumacher, CEO của Barry Callebaut, một trong những tập đoàn chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cảnh báo sản lượng mùa màng tại các vùng trồng trọt ở Ecuador và Tây Phi, vốn chiếm tới 60% sản lượng toàn cầu, có thể sụt giảm.

Một số cơ quan khí tượng quốc gia dự báo đây sẽ là đợt El Nino mạnh nhất trong vòng một thập niên.

WMO tỏ ra thận trọng hơn nhưng cho biết họ đã quan sát thấy các điều kiện dưới bề mặt ấm lên một cách bất thường trên khắp vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, với nhiệt độ vượt mức trung bình trên 6°C tạo ra một túi nhiệt khổng lồ thúc đẩy sự ấm lên của bề mặt.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết đây là một lời nhắc nhở về nhu cầu cần phải chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

"Thế giới phải coi đây là một cảnh báo khẩn cấp về khí hậu vốn có. Các điều kiện El Nino sẽ như đổ thêm dầu vào lửa đối với một thế giới đang nóng lên”, ông nói.