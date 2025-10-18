Lễ hội Đức giữa lòng Hà Nội

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại Lễ hội Đức (Ảnh: ĐSQ Đức tại Việt Nam).

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Đức Helga Margarete Barth nhấn mạnh, trong suốt năm thập niên qua, mối quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước ngày càng trở nên gắn bó hơn.

"Quan hệ chính trị giữa hai nước đang ngày càng mật thiết và đa dạng trên mọi cấp độ. Trong những năm gần đây, cả ‘Tổng thống Liên bang và Thủ tướng Đức đều đã thăm Việt Nam. Ngoài ra, nhiều bộ ngành của Đức cũng duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành đối tác Việt Nam", Đại sứ Barth nói.

Về kinh tế, bà Barth nhắc lại lịch sử từ thế kỷ XVI khi những thương nhân Đức đầu tiên đến Việt Nam, và khẳng định vị thế của Đức với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo Đại sứ Barth, Đức và Việt Nam, với vị thế là một quốc gia đang phát triển năng động và đầy tiềm năng, đang cùng nhau hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu - nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bà cũng chỉ ra vai trò của cộng đồng hơn 200.000 người gốc Việt tại Đức, nhấn mạnh họ "đã và đang góp phần làm nên diện mạo phong phú của xã hội Đức ngày nay".

Đại sứ Barth cho hay, Lễ hội Đức là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tham gia của gần 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức trong nhiều lĩnh vực - từ kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến thể thao.

Đặc biệt, 3 bang của Đức - Bremen, Hessen và Thüringen - cũng có mặt để giới thiệu những đóng góp quan trọng của họ trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng tham quan lễ hội (Ảnh: ĐSQ Đức tại Việt Nam).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục.

Thứ trưởng Thu Hằng đánh giá, Lễ hội Đức càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức - một cột mốc tròn đầy đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ Đức đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc, phát triển và hội nhập.

Thứ trưởng Thu Hằng bày tỏ sự ấn tượng về tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng mà lễ hội năm nay đem lại, từ “chuyến xe hướng nghiệp” giới thiệu cơ hội học tập và làm việc tại Đức; “khối lập phương kỳ diệu” lan tỏa thông điệp phát triển bền vững cho đến các hoạt động thể thao, âm nhạc và ẩm thực đặc trưng, tất cả tạo ra một không gian hội nhập đầy sắc màu của nước Đức hiện diện sống động giữa lòng thủ đô Hà Nội.

"Đặc biệt, tôi đánh giá rất cao sự hợp tác của Đức và Hà Nội, không chỉ trong việc tổ chức lễ hội lần này, mà còn trong nhiều lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa, giáo dục", bà Thu Hằng nói.

Lễ hội Đức diễn ra từ ngày 17 đến 19/10 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Lễ hội là dịp giới thiệu rộng rãi tới công chúng về mối quan hệ đối tác bền chặt giữa Đức và Việt Nam - một quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng và cam kết chung vì phát triển bền vững.

Khánh Hạ - Mỹ Duyên