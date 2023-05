Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra thế nào?

Vua Charles III và Vương hậu Camilla (Ảnh: Hoàng gia Anh).

Vua Charles III sẽ chính thức đăng quang trong một buổi lễ trang trọng và truyền thống vào lúc 11h (17h giờ Việt Nam) ngày 6/5 tại Tu viện Westminster.

Hàng nghìn người sẽ tập trung tại Tu viện Westminster và các đường phố xung quanh trung tâm thủ đô London để cùng chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Hoàng gia Anh.

An ninh được thắt chặt tuyệt đối trên khắp mọi nẻo đường xung quanh nơi diễn ra lễ đăng quang và lễ diễu hành. Theo The Sun, sẽ có khoảng 11.500 cảnh sát có mặt ở khắp nơi để đảm bảo an ninh trật tự.

Lễ đăng quang vẫn không thay đổi nhiều trong hơn 1.000 năm qua và đây cũng là buổi lễ duy nhất còn lại như vậy ở châu Âu. Trên thế giới cũng không có nền quân chủ nào tổ chức sự kiện tương tự như ở Anh.

"Buổi lễ mà Vua Charles III được phong ngôi vua là sự kiện chỉ có ở nước Anh và độc nhất trong sự tồn tại của nền quân chủ này", nhà sử học Hoàng gia Alice Hunt cho biết.

Các kế hoạch cho buổi lễ, được biết đến với mật danh "Chiến dịch Golden Orb", thường được bảo vệ chặt chẽ, nhưng các nhà sử học Hoàng gia đã tiết lộ những nội dung chi tiết về Lễ đăng quang. Cung điện Buckingham cũng hé lộ về những thay đổi, nói rằng buổi lễ gồm "các yếu tố cốt lõi truyền thống lâu đời" nhưng cũng sẽ "phản ánh vai trò của quốc vương ngày nay và hướng tới tương lai".

Theo lịch trình định sẵn, Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ di chuyển từ Cung điện Buckingham đến Tu viện trên cỗ xe ngựa Diamond Jubilee, được chế tạo nhằm kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II và sử dụng lần đầu tiên vào năm 2014.

Vua Charles III cũng sẽ tái sử dụng một số trang phục từng xuất hiện trong những sự kiện từ năm 1821, trong đó có găng tay đăng quang làm cho Vua George VI. Vua Charles III cũng sẽ mặc lại Colobium Sindonis, chiếc áo choàng bằng vải lanh trắng không tay, và thắt lưng đeo kiếm.

Lễ đăng quang được chờ đợi

Lễ đăng quang là sự phong chức chính thức cho một vị vua. Nhà vua không bắt buộc phải đăng quang mới trở thành vua, như Vua Edward VIII đã nắm quyền trị vì mà chưa từng được trao vương miện. Vua Charles III thực tế cũng đã trở thành Nhà vua Anh.

Nhưng lễ đăng quang vừa là nghi lễ tôn giáo mang tính biểu tượng, chính thức hóa vai trò của Nhà vua với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Anh và đánh dấu việc chuyển giao tước hiệu và quyền lực cho họ.

Nơi đăng quang của Vua Charles III bên trong Tu viện Westminster (Ảnh: Getty).

Buổi lễ đăng quang của Vua Charles III khác với buổi lễ tấn phong của ông diễn ra hồi tháng 9/2022, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Lý do buổi lễ đăng quang tới giờ mới diễn ra là do cần một kế hoạch chi tiết và một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đây, lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II cũng diễn sau 16 tháng bà được tấn phong.

Lần này, thời gian diễn ra buổi lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ ngắn hơn so với mẹ của ông. Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra trong hơn 3 giờ và được truyền hình trực tiếp.

Trong khi đó, Lễ đăng quang của Vua Charles III dự kiến sẽ diễn ra trong gần 2 giờ. Số khách mời cũng ít hơn rất nhiều. Các nghi thức trong buổi lễ sẽ diễn ra bình thường theo thông lệ các buổi lễ đăng quang tại Anh trong vòng 1.000 năm nay.

Dự kiến lễ đăng quang bao gồm các nghi lễ như sau. Đầu tiên, Nhà vua sẽ được người tiến hành nghi lễ là Tổng giám mục Canterbury giới thiệu với những người tập trung tại Tu viện Westminster. Và tất cả sẽ hô to "Chúa ban phước cho Vua!" và kèn sẽ vang lên. Sau đó, Vua Charles III tuyên thệ sẽ duy trì luật pháp và Giáo hội Anh.

Tiếp đến là lễ xức dầu thánh. Trong đó, lễ phục của nhà vua sẽ được cởi bỏ và ông sẽ ngồi trên ghế đăng quang. Tổng giám mục sẽ xức dầu thánh lên tay, ngực và đầu nhà vua. Một bức bình phong sẽ được sử dụng cho nghi lễ xức dầu của Vua Charles III, nhằm tạo "sự riêng tư tuyệt đối" cho nghi thức thiêng liêng nhất trong lễ đăng quang. Đây chính là điểm quan trọng nhất của buổi lễ đăng quang và thể hiện sự đồng tình của Thượng đế đối với người đứng đầu mới của nền quân chủ Anh.

Sau đó là lễ tấn phong. Vua Charles III sẽ trở lại ghế đăng quang để được trao các vật phẩm bao gồm quả cầu Hoàng gia (đại diện cho quyền lực tôn giáo và đạo đức), vương trượng (đại diện cho quyền lực và vương trượng của vua), một thanh vàng trên đỉnh có hình con chim bồ câu tráng men màu trắng (biểu tượng của công lý và lòng thương xót). Sau đó, Tổng giám mục sẽ đội vương miện Thánh Edward lên đầu Vua Charles III.

Cuối cùng là lễ đăng quang. Vua Charles III sẽ rời ghế đăng quang và lên ngôi. Tổng giám mục Canterbury đặt chiếc vương miện thánh Edwards, được dùng trong các buổi lễ quan trọng suốt 35 năm qua, lên đầu Vua Charles III. Những người ngang hàng sau đó sẽ quỳ trước nhà vua để tỏ lòng tôn kính với ông. Sau đó, Vương hậu Camilla sẽ được xức dầu theo cách tương tự và lên ngôi Hoàng hậu.

Tiếp theo là sẽ có 2 cuộc diễu hành trên đường phố thủ đô London, trong đó có cuộc diễu hành của Nhà vua tới Tu viện Westminster để nhận vương miện và sau đó là cuộc diễu hành trở lại Điện Buckingham với quy mô lớn hơn.

Trong lễ diễu hành, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ đi trên cỗ xe ngựa Gold State Coach 260 năm tuổi. Nó đã được sử dụng trong mọi lễ đăng quang kể từ thời Vua William IV năm 1831. Cỗ xe dài 7m, cao 3,6m, nặng 4 tấn, cần 8 con ngựa kéo.

Mặc dù quãng đường dài hơn so với hành trình đến Tu viện Westminster nhưng quãng đường này chỉ bằng 1/3 hành trình dài 7,2 km mà Nữ hoàng Elizabeth đã thực hiện 70 năm trước.

"Tốc độ của buổi lễ diễu hành chỉ ngang đi bộ, điều này làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và trang trọng cho đám rước Hoàng gia", chuyên gia Sally Goodsir về trang trí tại phòng trưng bày nghệ thuật Royal Collection Trust, nhận xét.

Sau khi về Điện Buckingham, Vua Charles III cùng các thành viên trong gia đình Hoàng gia sẽ xuất hiện trên ban công của cung điện, và cùng xem một đoàn máy bay bay diễu hành vốn mang tính nghi lễ đối với Anh, và các nước thuộc khối Thịnh vượng Chung. Màn trình diễn máy bay gồm những chiếc nổi tiếng như Red Arrows, F-35 và Typhoon.

Vua Charles III sẽ đội vương miện nào?

Vua Charles III sẽ được đội vương miện St Edward's thế kỷ 17 bằng vàng nguyên khối.

Nó được chế tác vào năm 1661 với thiết kế gồm 4 cây thánh giá pattee, 4 bông hoa bách hợp và 2 mái vòm. Được làm bằng vàng nguyên khối, chiếc vương miện được đính 444 viên đá quý gồm hồng ngọc, thạch anh tím, ngọc bích và các loại đá quý khác cùng vải nhung tím và đai lông chồn.

Vương miện này đặc biệt nặng và chỉ được sử dụng vào thời điểm đăng quang. Nữ hoàng Elizabeth II cũng chỉ đội một lần trong đời cho lễ đăng quang của bà.

Vương miện St Edward's ( Ảnh: Hoàng gia Anh).

Chiếc vương miện này được đặt tại Tu viện Westminster, vì vậy, bên ngoài tu viện, Nhà vua sẽ đội một chiếc vương miện khác. Tức là khi tham gia lễ diễu hành, Vua Charles III sẽ đội Vương miện Hoàng gia, thường được nhà vua đội trong các nghi lễ của Vương quốc Anh chẳng hạn như lễ khai mạc nghị viện.

Vương miện Hoàng gia đính 2.868 viên kim cương lấp lánh, nổi bật nhất là viên kim cương Cullinan II khổng lồ. Vương miện này được sản xuất vào năm 1937 và gần như là bản sao của Vương miện Hoàng gia trước đó của Nữ hoàng Victoria.

Các khách mời

Trong một tuyên bố, Vua Charles III quyết định thu gọn lễ đăng quang và dự kiến sẽ có khoảng 2.000 khách mời. Trong danh sách này, ngoài những nguyên thủ quốc gia, chính khách tên tuổi, nhiều người nổi tiếng và lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức từ thiện, còn có những cái tên đầy bất ngờ khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một trong số hơn 100 nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã nhận lời mời dự Lễ đăng quang của Vua Charles III.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự buổi lễ mà thay vào đó là sự hiện diện của Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Tổng thống Italy Sergio Mattarella sẽ tham dự sự kiện.

Chi phí và xem lễ đăng quang

Là một sự kiện cấp nhà nước, lễ đăng quang sẽ do chính phủ Vương quốc Anh chi trả. Mặc dù đối mặt áp lực khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhưng chính phủ có thể sẽ coi đây là một cơ hội ngoại giao quan trọng để thể hiện đất nước và phát huy quyền lực mềm của Vương quốc Anh.

Theo Euro News, chi phí cho 3 ngày diễn ra lễ đăng quang sẽ vào khoảng 113 triệu euro (100 triệu bảng Anh). Vào năm 1953, lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II đã tiêu tốn 1,5 triệu bảng Anh - tương đương với 56 triệu euro hiện nay. Chi phí được ước tính tăng gấp đôi cho lễ đăng quang của Vua Charles III chủ yếu là do vấn đề an ninh. Hôm 2/5, Cung điện Buckingham cho biết sẽ công bố chi tiết về chi phí của lễ đăng quang vào thời điểm thích hợp.

Trong khi đó, cơ quan chuyên về thúc đẩy du lịch tại Anh Visit Britain ước tính lễ đăng quang của Vua Charles III có thể mang về nguồn thu 1,2 tỷ bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ USD) cho kinh tế nước này.

Theo các nguồn tin, buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp và dự kiến sẽ có hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới theo dõi buổi lễ phát sóng trên truyền hình.

Và trên khắp Vương quốc Anh sẽ có thêm một ngày nghỉ vào ngày 8/5. Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh, thời gian nghỉ lễ sẽ cho mọi người cơ hội cùng nhau ăn mừng.