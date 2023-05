Anh huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ lễ đăng quang của Vua Charles III

Đoàn rước tham gia buổi tổng duyệt cho lễ đăng quang của Vua Charles III vào tối ngày 3/5 ở thủ đô London (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Times Radio, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Anh Tom Tugendhat xác nhận lực lượng an ninh nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5 tới. Theo ông Tugendhat, lễ đăng quang của Vua Charles III là một trong những sự kiện được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Hơn 11.000 cảnh sát cùng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ đã được điều động bảo vệ lễ đăng quang diễn ra vào thứ 7 tới. Hàng ngàn binh sĩ của quân đội Anh cũng sẽ tham gia đảm bảo an ninh cho sự kiện.

"Lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh đó, giới chức tình báo và an ninh của chúng tôi cũng sẵn sàng đối mặt với những thách thức an ninh sắp tới", Bộ trưởng Tugendhat nói.

Hơn 11.000 cảnh sát Anh đã được huy động để bảo vệ an ninh cho lễ đăng quang của Vua Charles III (Ảnh: Reuters).

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ được tổ chức tại thủ đô London, Anh hôm 6/4. Quy mô và thời gian cử hành nghi lễ sẽ được thu gọn nhằm tiết kiệm ngân sách.

Trong lễ đăng quang, Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ di chuyển đến Tu viện Westminster trên cỗ xe ngựa Diamond Jubilee, được chế tạo dịp kỷ niệm 60 năm trị vì của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Tại đây, Vua Charles III sẽ được trao vương miện trong một buổi lễ đầy trang trọng với truyền thống có từ 1.000 năm trước. Sau nghi lễ nhận vương miện, Vua và Vương hậu Anh sẽ có một cuộc diễu hành trên đường phố.

Dự kiến, hơn 100 nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới cùng hàng triệu người dân Anh sẽ có mặt tại London để tham dự nghi lễ đăng quang của Vua Charles III.