Lầu Năm Góc xem xét khả năng đưa quân đến Iran

Máy bay quân sự trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết ông không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc đang nghiên cứu các phương án triển khai quân đội Mỹ đến Iran để Tổng thống Donald Trump có thể lựa chọn phương án tốt nhất.

"Lầu Năm Góc của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng (Quốc phòng) Hegseth và Chủ tịch (Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân) Dan Kane, đang chuẩn bị kế hoạch của họ. Họ trình lên Tổng thống các phương án về binh lính, thủy thủ, phi công, lính thủy quân lục chiến được huấn luyện bài bản và trang bị tốt để Tổng thống lựa chọn phương án cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho mọi kịch bản", ông Waltz nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 22/3.

Ông bác bỏ thông tin được truyền thông đăng tải về những thất bại trong kế hoạch quân sự của Lầu Năm Góc. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng phụ trách hoạt động tác chiến ở khu vực Trung Đông, "đã lên kế hoạch cho những kịch bản này trong nhiều năm qua".

Tổng thống Donald Trump ngày 21/3 cảnh báo nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ "tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất".

Tuyên bố được đưa ra khi eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ của thế giới, đã bị lực lượng quân sự Iran kiểm soát kể từ khi xung đột leo thang vào 3 tuần trước.

Khi được hỏi liệu tổng thống có kế hoạch tấn công một nhà máy điện hạt nhân của Iran hay không, Đại sứ Waltz cho biết "điểm quan trọng ở đây là phải hiểu rằng (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) IRGC, kiểm soát một phần lớn cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, nền kinh tế của họ, và chắc chắn là nhiều thể chế chính phủ của họ".

"Vì vậy, trong chừng mực chúng ta làm suy yếu khả năng quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, tất cả các lựa chọn đều nên được xem xét, và tổng thống đã nói rõ điều đó", ông Waltz nói.

Trước đó, CBS News dẫn các nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết, việc lập kế hoạch kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân Iran được cho là bao gồm khả năng triển khai lực lượng từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên quân, một đơn vị tinh nhuệ thường được giao các nhiệm vụ chống phổ biến vũ khí nhạy cảm.

Theo CBS, một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết việc chuẩn bị các phương án tiềm năng là trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khi Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Làn sóng tấn công ban đầu của Mỹ và Israel nhằm hạn chế khả năng trả đũa của Iran trên toàn khu vực. Tuy nhiên, bất chấp các đòn không kích, Iran vẫn có thể phản công vào Israel và các quốc gia đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển dầu bằng cách đe dọa tàu thuyền.

Gần đây hơn, Mỹ chuyển trọng tâm sang mục tiêu lâu dài mà ông Trump đã nêu ngay từ đầu cuộc chiến là: đảm bảo Iran không còn khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Reuters dẫn lời 3 quan chức cho biết hôm 20/3 cho biết quân đội Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Theo nguồn tin, 2.500 lính thủy đánh bộ, cùng tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và các tàu chiến hộ tống sẽ được triển khai tới khu vực, dù chưa rõ nhiệm vụ cụ thể.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm bờ biển Iran hoặc trung tâm xuất khẩu dầu đặt trên đảo Kharg.

Quân đội Iran ngày 22/3 cho biết một máy bay chiến đấu F-15 đã bị tấn công và bắn hạ gần đảo Hormuz ngoài khơi bờ biển phía nam Iran. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin cho rằng tiêm kích F-15 của Mỹ đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ.

"Sai: Tin đồn cho rằng chế độ Iran gần đây đã bắn hạ một máy bay F-15 của Mỹ trên không phận Iran. Đúng: Lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay chiến đấu trong Chiến dịch Epic Fury (chiến dịch tập kích Iran). Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội.

Hôm 20/3, Iran cũng tuyên bố đã đánh trúng và làm hư hại một máy bay F-35 của Mỹ trên không phận miền trung nước này, đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu này bị đánh chặn trong lịch sử theo tuyên bố của Iran.