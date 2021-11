Lầu Năm Góc lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

Dân trí Báo cáo mới của Lầu Năm Góc cho biết kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc mở rộng nhanh hơn so với dự đoán của giới chức quân sự Mỹ cách đây một năm.

Tên lửa Trung Quốc tham gia duyệt binh năm 2019 (Ảnh: National Interest).

Theo báo cáo do Lầu Năm Góc công bố hôm 3/11, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể mở rộng nhanh chóng lên 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Dự đoán này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với dự báo do Lầu Năm Góc đưa ra hồi năm ngoái về sức mạnh quân sự Trung Quốc.

Theo một báo cáo quốc hội năm 2020, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân. Báo cáo cũng nói rằng, trong thập niên tới, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ tăng ít nhất gấp đôi khi Trung Quốc mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ kho vũ khí hạt nhân của nước này đã giảm xuống còn 3.750 đầu đạn vào tháng 9/2020, giảm so với hơn 20.000 đầu đạn vào cuối Chiến tranh Lạnh.

"Bất kể số lượng vũ khí hạt nhân tối đa mà nước này sản xuất là bao nhiêu, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục tuyên bố rằng họ, giống như các cường quốc hạt nhân khác, duy trì số vũ khí hạt nhân tối thiểu để bảo vệ lợi ích an ninh của mình", báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Lầu Năm Góc cũng cảnh báo rằng, Trung Quốc đang xây dựng ít nhất 3 căn cứ tên lửa, nơi hàng trăm giếng phóng sẽ chứa các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Kinh.

Báo cáo của các chuyên gia tại Liên minh các nhà khoa học Mỹ (FAS) tuần này cho biết, Trung Quốc đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc xây dựng các công trình nghi là giếng phóng tên lửa tại khu vực phía tây nước này. Báo cáo nhận định, lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc có thể vượt Mỹ và Nga trong tương lai gần.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên cùng với Mỹ và Nga để tiến tới một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc quá nhỏ so với Nga và Mỹ, nhưng sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Báo cáo của Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cảnh báo về tốc độ phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng việc Trung Quốc mở rộng năng lực hạt nhân là động thái đáng quan ngại với Mỹ.

"Theo dõi những gì họ đang làm là một chuyện, nhưng họ chưa thực sự giải thích tại sao họ lại làm như vậy. Họ đang dịch chuyển theo hướng vượt xa đáng kể so với trước đây về số lượng và năng lực (hạt nhân)", quan chức Mỹ nhận định.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng nêu rõ các mục tiêu của Bắc Kinh trong việc phát triển và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang trong tương lai. Theo đó, nếu Trung Quốc đạt được mục tiêu hiện đại hóa vào năm 2027, Bắc Kinh sẽ có "một loạt lựa chọn khác nhau" liên quan đến Đài Loan. Đồng thời, Trung Quốc cũng có thể ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào những vấn đề mà Bắc Kinh coi là nội bộ.

Trung Quốc từng khẳng định số vũ khí hạt nhân mà nước này sở hữu chỉ bằng một phần nhỏ so với Nga và Mỹ. Bắc Kinh cũng xác nhận lực lượng hạt nhân của nước này chỉ mang ý nghĩa phòng vệ, không đe dọa bất cứ bên nào.

Thành Đạt

Theo SCMP