Lầu Năm Góc lên phương án đưa 1.500 quân tới Minnesota

Người dân Minneapolis xuống đường phản đối lực lượng ICE hôm 13/1 (Ảnh: Reuters).

Theo báo Washington Post, Lầu Năm Góc yêu cầu khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ chuẩn bị cho khả năng được triển khai đến Minnesota, nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình lan rộng chống lại chiến dịch trục xuất người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tờ báo trích dẫn các quan chức quốc phòng cho biết, quân đội đã đặt các đơn vị này trong tình trạng sẵn sàng triển khai trong trường hợp bạo lực tại tiểu bang này leo thang. Vẫn chưa rõ liệu có đơn vị nào sẽ được điều động hay không.

Tổng thống Trump hôm 15/1 cảnh báo sử dụng "Đạo luật chống Nổi dậy" để triển khai lực lượng quân sự nếu các quan chức trong tiểu bang không ngăn chặn người biểu tình nhắm mục tiêu vào các quan chức nhập cư sau khi số lượng nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tăng đột biến.

Tình hình căng thẳng leo thang ở Minneapolis, thành phố đông dân nhất của Minnesota, sau khi một đặc vụ ICE bắn chết công dân Renee Good (37 tuổi) hôm 7/1, khi bà cùng những người khác đang theo dõi và phản đối hoạt động của ICE trên một con phố dân cư.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi tối 14/1, một đặc vụ ICE khác nổ súng vào một người đàn ông ở Minneapolis trong lúc giằng co khiến người này bị thương. Bộ An ninh Nội địa xác định người bị bắn là Julio Cesar Sosa-Celis, một người Venezuela nhập cư trái phép, nhưng không công bố danh tính đặc vụ đã nổ súng.

Giới chức địa phương và người dân Minneapolis cho rằng việc các đặc vụ liên bang xuất hiện dày đặc trên đường phố, chặn xe, kiểm tra giấy tờ các công dân Mỹ và sử dụng vũ lực đã đẩy thành phố vào trạng thái bất ổn.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cảnh báo tình hình hiện tại không thể duy trì và kêu gọi giảm leo thang, thay vì tăng cường thêm lực lượng liên bang.

Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo: "Nếu các chính trị gia của Minnesota không tuân thủ luật pháp và ngăn chặn những kẻ kích động và nổi loạn chuyên nghiệp tấn công những người yêu nước của ICE, những người chỉ đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình, tôi sẽ ban hành Đạo luật chống Nổi loạn".

Theo báo cáo, các binh sĩ thuộc diện điều động được biên chế vào hai tiểu đoàn bộ binh của quân đội Mỹ thuộc Sư đoàn Nhảy dù số 11, đóng tại Alaska.

Đạo luật chống Nổi loạn là đạo luật liên bang trao cho tổng thống quyền điều động quân đội hoặc liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia bên trong Mỹ nhằm dẹp tan các cuộc nổi dậy trong nước.