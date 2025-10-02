Lao xe, đâm dao gần giáo đường ở Anh, 2 người thiệt mạng

Những người cầu nguyện ở giáo đường được sơ tán sau vụ tấn công (Ảnh: AFP).

Cảnh sát Anh cho biết, vụ tấn công xảy ra gần giáo đường Do Thái Heaton Park tại thành phố Manchester sáng 2/10. Nghi phạm được cho là đã lái xe tông vào người đi bộ và dùng dao đâm một nhân viên bảo vệ gần giáo đường.

Vụ tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng vũ trang bắn hạ.

“Cảnh sát được gọi tới Giáo đường Heaton Park Hebrew Congregation trên đường Middleton, Crumpsall, lúc 9h31 sáng, bởi một nhân chứng báo có ô tô lao vào người đi đường và một người đàn ông bị đâm”, thông cáo của cảnh sát cho biết.

Các nhân viên y tế có mặt ngay sau đó. Những người đang hành lễ bên trong giáo đường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công đã được sơ tán.

Yom Kippur là dịp các giáo đường thường tập trung đông tín đồ, với nhiều buổi lễ cầu nguyện, sám hối và xin tha thứ cho những lỗi lầm trong năm qua.

Cảnh sát Greater Manchester đã kích hoạt tình huống khẩn cấp vốn được dùng khi triển khai lực lượng vũ trang trên diện rộng để ứng phó một vụ tấn công.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ triển khai thêm lực lượng cảnh sát tại các giáo đường trên khắp cả nước. Trong khi đó, 4 bệnh viện trong khu vực đã được đặt trong tình trạng “phong tỏa” sau vụ việc.

Thủ tướng Starmer dự kiến rút ngắn chuyến công du Copenhagen, nơi ông tham dự cuộc họp an ninh với các lãnh đạo châu Âu, để trở về Anh chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Cobra - nhóm liên bộ chuyên xử lý các tình huống khẩn cấp quốc gia.