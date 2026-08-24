Lãnh tụ Tối cao Iran xuất hiện trong video mới

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện trong video mới (Video: Rokna)

Trang tin Rokna của Iran vừa công bố đoạn phim không ghi rõ ngày tháng về Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Đoạn video quay cảnh ông Mojtaba đang ngồi tại bàn làm việc, xem xét các tài liệu và có vẻ như đang trao đổi với một người nào đó chưa rõ danh tính. Nhiều khả năng video này là tư liệu lưu trữ.

Hồi đầu tháng này, truyền thông nhà nước Iran cũng chia sẻ một đoạn video khác không ghi ngày tháng ghi lại cảnh ông Mojtaba đang giảng giáo lý cho một nhóm người. Video dường như được quay từ trước khi xung đột nổ ra.

Ông Mojtaba đã kế nhiệm cha, cố Lãnh tụ Ali Khamenei, sau khi cha ông thiệt mạng trong cuộc không kích mở màn của Mỹ và Israel hôm 28/2. Kể từ đó, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Đến nay, ông Mojtaba chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản. Hầu hết các thông điệp của ông đều gợi ý rằng ông muốn thể hiện lập trường cứng rắn đối với Mỹ và Israel, đồng thời đảm bảo Iran duy trì sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Dù Iran vẫn liên tục phát đi các tuyên bố được cho là của ông Mojtaba, việc vị lãnh tụ này hoàn toàn vắng bóng trước công chúng đã dấy lên nhiều nghi vấn về tình trạng sức khỏe và thể chất của ông.

Nhiều nguồn tin cho rằng ông đã bị thương nặng trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện hồi cuối tháng 2. Trong khi một số nguồn tin nói ông Mojtaba có thể đã rời khỏi đất nước, số khác tin ông vẫn đang ở Iran.

Tuy nhiên, Iran đến nay vẫn khẳng định rằng các yếu tố an ninh là lý do cốt lõi khiến ông Mojtaba chưa thể xuất hiện công khai.

Theo giới chức Iran, trong thời gian ở ẩn, ông chỉ tiếp xúc với một số lãnh đạo cấp cao của đất nước, trong đó có Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

PressTV hôm qua đưa tin, trong một cuộc gặp mới đây, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thảo luận về các vấn đề kinh tế và quân sự của Iran. Cụ thể, nội dung bao gồm nhu cầu về đời sống của người dân, tình hình và triển vọng trong tương lai của cuộc chiến với phía Mỹ - Israel.

Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian tuần trước đã kêu gọi kết thúc cuộc chiến kéo dài nhiều tháng qua với Mỹ. Ông khẳng định Tehran đang nắm giữ vị thế sức mạnh trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao rơi vào bế tắc.

"Tốt nhất là chúng ta nên chấm dứt cuộc chiến ngay lúc này khi chúng ta đang ở vị thế sức mạnh và phẩm giá. Cả thế giới đều thừa nhận chiến thắng của chúng ta", Tổng thống Pezeshkian phát biểu.

Tổng thống Pezeshkian cho rằng “không thể kéo dài chiến tranh mãi mãi”.

"Đến một thời điểm nào đó, chúng ta phải đưa ra quyết định để cứu đất nước khỏi tình trạng không hòa bình cũng chẳng chiến tranh", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định tất cả những người tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán đều tin rằng bản ghi nhớ với Mỹ hồi tháng 6 là con đường tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại.

"Bằng việc thực thi bản ghi nhớ này, chúng ta có thể giải quyết các vướng mắc một cách logic và đầy tự trọng”, ông nói. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước.

Ông cho biết chính phủ Iran đang nỗ lực hết sức nhằm "đưa lạm phát, các vấn đề an sinh, kế sinh nhai, việc làm và tương lai của người dân hướng tới sự ổn định”.