Lãnh tụ Tối cao Iran thề báo thù sau vụ quan chức cấp cao bị sát hại

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei (Ảnh: Sputnik).

“Mỗi giọt máu đổ ra đều phải trả giá, và những kẻ đã sát hại những người tử vì đạo này sẽ sớm phải trả giá”, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố hôm 18/3, gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ và Israel.

Ông Khamenei gửi lời chia buồn sau vụ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani bị sát hại.

"Vụ sát hại như vậy chứng tỏ tầm quan trọng của ông và sự thù địch từ những đối thủ của Hồi giáo dành cho ông”, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh.

Ông Khamenei tuyên bố sẽ báo thù cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani. Lãnh tụ Tối cao Iran mô tả ông Larijani là một “người trí tuệ, khôn ngoan và tận tâm”.

Ông Khamenei cũng nói rằng cố lãnh đạo an ninh đã cống hiến gần 5 năm phụng sự ở nhiều cấp bậc khác nhau, điều đó đã đưa ông thành một nhân vật kiệt xuất.

Trước đó, Israel tuyên bố đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong một cuộc tập kích vào tối 16/3.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận ông Larijani đã bị sát hại và "tử vì đạo" sau cả cuộc đời cống hiến “cho sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết ông Larijani, người đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây, đã thiệt mạng cùng với một số người khác, bao gồm con trai ông và các nhân viên an ninh.

Ông Larijani là quan chức an ninh cấp cao nhất và là một trong những người ra quyết định quyền lực nhất tại Iran.

Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim của Iran công bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gọi ông Larijani là một “nhân vật lỗi lạc, nhà tư tưởng và chính trị gia cách mạng”.

Các chuyên gia cảnh báo việc hạ sát ông Larijani có thể mở đường cho một "nhân vật cứng rắn hơn", điều này sẽ "gây thêm khó khăn cho việc tìm ra lối thoát để chấm dứt xung đột".

Trong bức thư gửi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.

Ông Putin mô tả ông Larijani là một chính trị gia khôn khéo và có tầm nhìn xa, người mà ông đã gặp nhiều lần.

"Tôi đã có cơ hội gặp ông ấy nhiều lần. Ông ấy là một chính trị gia khôn khéo và có tầm nhìn xa, người luôn kiên định bảo vệ lợi ích của người dân mình", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

"Ký ức về ông ấy như một người bạn chân thành của đất nước chúng ta, người đã đóng góp rất nhiều vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Tehran, sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta”, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.