Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ chức vì liên quan tới Epstein

Ông Børge Brende, người đứng đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Ảnh: Reuters).

“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định rời vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. 8 năm rưỡi làm việc tại đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa”, ông Brende, người đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2017, cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của WEF.

WEF đã mở cuộc điều tra đối với ông Brende vào đầu tháng 2 sau khi mối quan hệ giữa ông và Epstein được hé lộ trong đợt công bố tài liệu mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ.

Ông Brende, cựu Ngoại trưởng Na Uy, đã ăn tối với Epstein 3 lần vào các năm 2018 và 2019, đồng thời 2 người có trao đổi tin nhắn và email, điều mà ông từng phủ nhận hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau các tiết lộ gần đây, ông thừa nhận có quen biết Epstein, nhưng nói rằng không biết về các hoạt động phạm tội của người này và ước rằng mình đã kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng hơn.

Trong cùng tuyên bố, WEF cho biết cuộc điều tra đã kết thúc và “kết luận không phát hiện thêm vấn đề nào ngoài những gì đã được công bố trước đó”.

“Chúng tôi vừa tổ chức thành công Hội nghị Thường niên tại Davos, nơi chúng tôi làm việc với các nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới ở mức độ chưa từng có. Tôi tin rằng đây là thời điểm phù hợp để Diễn đàn tiếp tục sứ mệnh quan trọng của mình mà không bị xao nhãng”, ông Brende nói thêm.

Ông Brende là nhân vật người Na Uy tiếp theo bị ảnh hưởng bởi hệ lụy từ các tài liệu liên quan đến Epstein.

Đầu tháng này, cựu Thủ tướng Na Uy kiêm Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu Thorbjørn Jagland đã bị đưa vào diện điều tra của cảnh sát. Đại sứ Na Uy tại Jordan và Iraq, Mona Juul, cũng đã từ chức, và Thái tử phi Mette-Marit cũng bị cuốn vào tranh cãi.

WEF cho biết Alois Zwinggi, Giám đốc điều hành của Diễn đàn, sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tạm quyền.