Lãnh đạo an ninh và tướng cấp cao bị hạ sát, Iran dọa tung đòn đáp trả

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố được hãng tin Mehr của Iran đăng tải, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận vụ sát hại ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết ông đã bị sát hại và "tử vì đạo" sau cả cuộc đời cống hiến “cho sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết ông Larijani, người đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây, đã thiệt mạng cùng với một số người khác, bao gồm con trai ông và các nhân viên an ninh.

Trước đó, Israel xác nhận đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong một cuộc tập kích vào tối 16/3.

Ông Larijani là quan chức an ninh cấp cao nhất và là một trong những người ra quyết định quyền lực nhất tại Iran.

Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim của Iran công bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gọi ông Larijani là một “nhân vật lỗi lạc, nhà tư tưởng và chính trị gia cách mạng”.

Các chuyên gia cảnh báo việc hạ sát ông Larijani có thể mở đường cho một "nhân vật cứng rắn hơn", điều này sẽ "gây thêm khó khăn cho việc tìm ra lối thoát để chấm dứt xung đột".

Ngoài lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Iran cũng xác nhận ông Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của nước này đã bị sát hại trong “một cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gọi ông Soleimani là một “vị tướng vinh quang”, nói rằng ông đã “hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống lại đối thủ”, cùng với cấp phó và một vài binh sĩ khác.

Trong một tuyên bố riêng, cơ quan truyền thông của lực lượng Basij cho biết cái chết của ông Soleimani đánh dấu “sự mất mát của một trụ cột truyền cảm hứng và một nhà lãnh đạo chiến trường, người nhiều năm đã dẫn dắt con đường hành động của các bộ phận khác nhau thuộc lực lượng Basij với tầm nhìn chiến lược, tinh thần thánh chiến và niềm tin sâu sắc vào vai trò của nhân dân”.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát ông Soleimani trong một cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3, nói rằng cái chết của ông là “một đòn giáng mạnh nữa vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát an ninh” của chính quyền Iran.

Một nguồn tin Israel tiết lộ các chỉ huy cấp cao khác của lực lượng Basij cũng bị sát hại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận ông Soleimani đã bị sát hại, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 17/3, IRGC cảnh báo đối thủ sẽ phải đối mặt với đòn trả thù của Iran. IRGC tuyên bố các lực lượng liên kết với Basij sẽ tiếp tục “con đường kháng chiến” và tìm cách trả thù cho vụ sát hại.

IRGC mô tả ông Soleimani là một nhân vật chủ chốt trong việc củng cố cấu trúc của lực lượng Basij và mở rộng vai trò của lực lượng này trong các sáng kiến ​​kinh tế và xã hội.

Ông Soleimani được cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng Basij vào tháng 7/2019. Trong nhiệm kỳ của mình, lực lượng Basij đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ, bao gồm cả các cuộc biểu tình năm 2019. Do cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình này, ông Soleimani đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và các quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt.

Basij là một lực lượng dân quân tình nguyện thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, có nhiệm vụ duy trì an ninh nội bộ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/3 tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai đe dọa đến nhà nước Israel, và bất kỳ ai chống đối đều không được miễn trừ khỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ truy đuổi, tìm ra và vô hiệu hóa họ", người phát ngôn IDF Effie Defrin cho biết.

Ông Defrin cũng cho biết Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của Iran.