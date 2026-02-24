Lần đầu trưng bày hài cốt Thánh Francis sau 800 năm

Hài cốt Thánh Francis được trưng bày sau 800 năm (Ảnh: OVS).

Truyền thông đưa tin, hài cốt của Thánh Francis thành Assisi được trưng bày công khai vào ngày 22/2 tại Vương cung Thánh đường Thánh Francis ở thị trấn Assisi, thị trấn miền núi Italy. Khoảng 300 tu sĩ đã tham dự nghi thức long trọng tại thánh đường.

Hoạt động tôn kính này sẽ kéo dài đến ngày 22/3, như một phần trong chuỗi kỷ niệm kéo dài một năm của Giáo hội Công giáo nhân 800 năm ngày Thánh Francis qua đời vào năm 1226.

Khoảng 370.000 người đến từ năm châu lục đã đăng ký để tôn kính các thánh tích, trong đó người Italy chiếm 80% số người đăng ký. Các lượt đăng ký quốc tế bao gồm 5.000 người từ Mỹ, 3.100 người từ Croatia, 2.000 người từ Slovakia, 1.500 người từ Brazil và 1.500 người từ Pháp. Khoảng 400 tình nguyện viên đến từ hàng chục quốc gia đang đóng góp thời gian và công sức để sự kiện lịch sử kéo dài một tháng này có thể diễn ra.

Theo trang web của thánh đường, cuộc triển lãm sẽ mang đến cho công chúng cơ hội “tái khám phá di sản của Thánh Francis, một con người mà thông điệp về hòa bình và tình huynh đệ vẫn tiếp tục chạm đến trái tim nhân loại”.

Là một tu sĩ người Italy thế kỷ XIII, Thánh Francis là thánh bảo trợ của Italy. Ông là một trong những nhân vật được tôn kính nhất trong lịch sử Công giáo La Mã. Hàng nghìn tín đồ đã tìm đến vị thánh này nhờ sức cuốn hút, lòng nhiệt thành truyền giáo và sự dấn thân cho đời sống nghèo khó cùng các hoạt động bác ái của ông.

Sau khi Thánh Francis qua đời năm 1226, đã có những nỗ lực nhằm giữ thi hài ông tránh xa công chúng do lo ngại bị đánh cắp. Thi hài được đặt trong một lồng sắt và chôn dưới thánh đường và chỉ được phát hiện trong quá trình khai quật năm 1818. Di cốt từng được trưng bày trong thời gian ngắn vào năm 1978, với việc tham quan bị giới hạn cho rất ít người. Đây là lần đầu tiên di cốt được trưng bày công khai hoàn toàn.

Sinh tại Assisi vào năm 1181 hoặc 1182, Thánh Francis là con trai của một thương nhân buôn vải giàu có và từng có một tuổi thiếu niên, thanh niên vô tư. Ông ra trận ở tuổi 20 và bị bắt làm tù binh gần một năm. Sau khi được trả tự do, ông lâm bệnh nặng.

Khi trở lại Assisi, ông trải qua một biến chuyển tâm linh, từ bỏ lối sống trần tục và tài sản của gia đình và lựa chọn cuộc sống nghèo khó triệt để.