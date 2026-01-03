Ấn Độ lần đầu trưng bày 300 bảo thạch linh thiêng gắn liền với Đức Phật

Bộ bảo thạch gắn liền với Đức Phật lần đầu được Ấn Độ trưng bày (Ảnh: AFP).

Bộ bảo thạch Piprahwa, gồm hơn 300 viên đá quý và đồ trang sức, được cho là đã được chôn cùng các thánh tích của Đức Phật tại một khu tháp ở miền bắc Ấn Độ, đã chính thức được trưng bày trong một triển lãm tại New Delhi.

“Sự kiện lịch sử này đánh dấu việc các bảo thạch Piprahwa thuộc thánh tích của Đức Phật, được hồi hương sau 127 năm”, Bộ Văn hóa Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Bộ này nói thêm rằng các hiện vật được trưng bày lần đầu tiên kể từ khi chúng được Anh khai quật vào năm 1898 và sau đó bị phân tán ra thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người khai mạc triển lãm tại New Delhi, cho biết đây là “một ngày vô cùng đặc biệt đối với những ai say mê lịch sử, văn hóa và các lý tưởng” của Đức Phật.

Đức Phật đã sáng lập một tôn giáo hiện có hơn 500 triệu tín đồ trên toàn thế giới. Sinh ra tại vùng đất nay thuộc Nepal, Ngài đã dành phần lớn cuộc đời ở miền Bắc Ấn Độ.

Các viên bảo thạch, được cho là có niên đại khoảng 200 năm trước Công nguyên, được phát hiện vào năm 1898 bởi kỹ sư người Anh thời thuộc địa William Claxton Peppe tại Piprahwa, bang Uttar Pradesh.

Giới chức Ấn Độ cho biết một dòng chữ khắc trên một trong các hòm chứa được khai quật cùng kho báu đã xác nhận rằng những gì bên trong là “thánh tích của Đức Phật”.

Trong khi phần lớn hiện vật được bàn giao cho chính quyền thuộc địa và một số được lưu giữ tại Bảo tàng Ấn Độ ở Kolkata, ông Peppe đã giữ lại một kho châu báu gồm các viên đá quý.

Đến tháng 5/2025, chắt của ông Peppe là Chris Peppe đã đưa số bảo thạch này ra bán đấu giá.

Chúng được cơ sở Sotheby’s niêm yết đấu giá tại Hong Kong, với giá khởi điểm 1,2 triệu USD, và các chuyên gia nhận định mức giá có thể cao gấp 10 lần.

Tuy nhiên, cuộc đấu giá đã bị hủy sau khi Bộ Văn hóa Ấn Độ ban hành lệnh pháp lý, tuyên bố các viên bảo thạch là “di sản tôn giáo và văn hóa không thể chuyển nhượng của Ấn Độ và cộng đồng Phật giáo toàn cầu”.

Sau đó, số bảo thạch này được mua lại bởi Tập đoàn Godrej Industries Group của Ấn Độ, phối hợp với chính phủ Ấn Độ. Giá mua không được công bố.