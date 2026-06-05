Khu nghỉ dưỡng Phần Lan giấu thỏi vàng hơn 23.000 USD mời khách tìm

Khu nghỉ dưỡng Phần Lan treo giải thỏi vàng trị giá hơn 23.000 USD (Ảnh minh họa: Fox).

Ủy ban du lịch của Levi (Phần Lan) đã chính thức công bố chiến dịch quảng bá kéo dài suốt mùa hè mang tên "Midnight Sun Hunt" (Săn lùng dưới mặt trời nửa đêm), xoay quanh việc tìm kiếm một thỏi vàng được giấu kín trị giá khoảng 23.300 USD.

Mặc dù khu vực này thu hút lượng lớn đám đông vào mùa đông để trượt tuyết, các doanh nghiệp địa phương lại phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng du khách trong những tháng ấm áp hơn, khi khu vực này trải qua 24 giờ tràn ngập ánh sáng ban ngày.

Để tham gia vào chiến dịch mang tính quảng bá này, khách du lịch phải đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Du khách Levi bắt đầu từ ngày 18/6 để nhận manh mối nền tảng đầu tiên. Các gợi ý bổ sung sẽ được đưa ra định kỳ cho đến ngày 22/8, nhằm thu hẹp vị trí của thỏi vàng một cách có hệ thống qua các địa danh và con đường đi bộ đường dài tại địa phương.

Chính quyền địa phương nhấn mạnh rằng chiến dịch này được thiết kế nhằm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo tồn. Vì vùng lãnh nguyên Bắc Cực mỏng manh rất dễ bị tổn hại, ban tổ chức đã nghiêm cấm hành vi đào bới, đồng thời tuyên bố rằng giải thưởng được đặt ở vị trí an toàn mà không yêu cầu bất kỳ sự tác động hay làm xáo trộn nào đối với địa hình tự nhiên.