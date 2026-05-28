Mỹ bắt cựu quan chức CIA giấu hơn 300 thỏi vàng tại nhà riêng (Ảnh: NBC).

Theo các tài liệu tòa án và 2 nguồn tin am hiểu, ông David Rush, người từng giữ một vị trí quản lý tại CIA, đã bị buộc tội trộm cắp hình sự tiền công quỹ theo một đơn khiếu nại được đệ trình vào tuần trước tại Tòa án Quận phía Đông bang Virginia. Luật sư của ông đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, ông Rush đã yêu cầu và nhận được một "số lượng lớn ngoại tệ cùng hàng chục triệu USD dưới dạng vàng thỏi cho các khoản chi phí liên quan đến công việc".

Các quan chức liên bang đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông ta vào ngày 18 tháng 5 và thu giữ hơn 300 thỏi vàng với giá trị ước tính hơn 40 triệu USD. Họ cũng tịch thu khoảng 2 triệu USD tiền mặt Mỹ và khoảng 35 chiếc đồng hồ sang trọng, nhiều chiếc trong số đó mang thương hiệu Rolex. Lực lượng FBI cho biết Rush đã bị bắt giữ vào ngày hôm sau.

Khi được hỏi về trường hợp của Rush, một người phát ngôn của CIA cho biết trong một tuyên bố chung với FBI rằng FBI đã bắt giữ một cá nhân sau khi nhận được thông tin chuyển giao từ cơ quan này.

FBI kết luận có đủ căn cứ để tin rằng ông Rush đã "cố tình biển thủ, lấy cắp hoặc cố tình chuyển đổi một tài sản có giá trị của Mỹ" để phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân.

Ông cũng bị cáo buộc đã nói dối các nhà tuyển dụng về lý lịch của mình trong suốt gần 20 năm.

Người đàn ông này đã nộp đơn xin việc vào chính phủ tổng cộng ba lần; trong hồ sơ ứng tuyển đầu tiên, ông tuyên bố tốt nghiệp Đại học Clemson vào năm 2000. Trong hồ sơ thứ hai, ông khai bổ sung rằng mình có bằng thạc sĩ tại Học viện Bách khoa Rensselaer.

Ở lần thử sức thứ ba vào năm 2009, ông đã thành công, và hồ sơ này bao gồm cả các tấm bằng nói trên cùng một chứng chỉ bay thử nghiệm từ Trường Phi công Thử nghiệm Hải quân Mỹ. Trong các đơn xin thăng chức, ông tuyên bố mình từng là người hướng dẫn luận văn tại Học viện Công nghệ Không quân. Ông Rush cũng nói với các nhà tuyển dụng rằng ông là một phi công của lực lượng Hải quân.

Tuy nhiên, theo các cáo trạng, không có điều nào trong số đó là sự thật; ông không hề tốt nghiệp từ các trường này, và các điều tra viên cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) không hề có bất kỳ chứng chỉ hay giấy phép phi công nào được đăng ký dưới tên của Rush.

Vụ án đã dấy lên những câu hỏi lớn về tính hiệu quả của chương trình thẩm định an ninh của chính phủ liên bang Mỹ, vốn được thiết lập để đảm bảo các sĩ quan tình báo hoặc các nhân viên chính phủ khác không phản bội lòng tin của công chúng hoặc làm gián điệp cho nước ngoài.

Chính phủ Mỹ tiến hành các cuộc điều tra lý lịch đối với mọi ứng viên tiềm năng tại CIA và các cơ quan khác được cấp quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm và bí mật. Sau khi nhân viên được tuyển dụng, chính phủ tiếp tục giám sát các hoạt động tài chính, việc đi lại, hồ sơ tín dụng và các thông tin khác của họ thông qua các hệ thống kiểm tra tự động để đảm bảo họ không rơi vào thế yếu trước các hành vi tống tiền.

Cơ quan Phản gián và An ninh Quốc phòng (DCSA), trực thuộc thẩm quyền của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI), là đơn vị giám sát chương trình kiểm tra lý lịch này.

Hiện chưa rõ cuộc điều tra đối với ông Rush đã bắt đầu như thế nào, và cũng chưa rõ ông rời CIA từ khi nào.