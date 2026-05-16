Truyền thông Thái Lan cho biết vụ tai nạn xảy ra vào cuối buổi chiều gần một ga đường sắt sân bay ở khu vực trung tâm thành phố. Trung tâm y tế khẩn cấp Erawan của Bangkok cho hay ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại thời điểm va chạm cho thấy một dãy phương tiện đang dừng tại điểm giao cắt đường sắt thì một đoàn tàu chở hàng lao vào chiếc xe buýt màu cam.

Khoảnh khắc tàu hàng đâm vào xe buýt Thái Lan, 8 người chết (Video: RT).

Cú va chạm còn kéo theo nhiều phương tiện gần đó dọc theo đường ray trước khi chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội. Nhiều xe máy cùng người điều khiển cũng bị hất văng ra đường sau vụ va chạm.

Các video sau đó cho thấy lực lượng cứu hộ tiến vào chiếc xe buýt cháy đen sau khi ngọn lửa được khống chế.

Thứ trưởng Giao thông Thái Lan Siripong Angkasakulkiat nói với báo giới tại hiện trường rằng toàn bộ các thi thể đều được tìm thấy bên trong xe buýt. Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Khi được hỏi về các thông tin cho rằng chiếc xe buýt đã dừng trên đường ray và các thanh chắn cảnh báo có thể không hạ xuống đúng lúc để ngăn phương tiện đi qua khi tàu tới gần, ông Siripong cho biết vụ việc vẫn cần được điều tra thêm.

Nhân chứng Kittipong Raksa cho biết ông đã đỗ xe gần đường ray khi nghe thấy tín hiệu cảnh báo tàu sắp chạy qua.

“Tôi nghe một tiếng va chạm lớn rồi thêm một tiếng nữa. Tôi nghe thấy thứ gì đó đâm vào xe của mình. Sau đó tôi thấy đoàn tàu chạy qua, kéo lê chiếc xe buýt theo", ông cho hay.

Ông cho biết sau vụ va chạm, ông phát hiện một người mắc kẹt dưới gầm xe, với bên chân bị gãy.

Kittipong nói rằng ông không thấy các thanh chắn đường sắt hạ xuống.