Kế hoạch hòa bình sắp hoàn tất, Ukraine muốn đàm phán với Nga

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov (Ảnh: RT).

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết Kiev cần phải tham gia đàm phán với Moscow. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán là điều không thể tránh khỏi để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai nước.

“Một quá trình đàm phán chắc chắn là cần thiết và không thể tránh khỏi”, ông Budanov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Suspilne hôm 27/12.

Ông Budanov cũng khẳng định các cuộc đàm phán nên được tiến hành kín để đạt được thành công.

“Tất cả các cuộc đàm phán về những vấn đề rất khó khăn - và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một trong số đó - đều thất bại khi không được giữ kín”, quan chức Ukraine nhận định.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình nên được tiến hành kín đáo và chỉ trích chính sách ngoại giao ồn ào của EU và Ukraine.

Ông Budanov cũng kêu gọi Kiev kiềm chế tham vọng của mình.

“Một bên yếu hơn chưa bao giờ ra điều kiện cho bất kỳ ai và sẽ không bao giờ làm như vậy”, ông tuyên bố, đồng thời đặt câu hỏi rằng liệu Ukraine có thể tự coi mình mạnh hơn Nga trong lĩnh vực nào.

Ông Budanov cũng thừa nhận việc Nga đặt lợi ích của nước này lên hàng đầu là điều dễ hiểu, giống như bất kỳ quốc gia nào khác.

Ban đầu, ông Budanov là một người theo đường lối cứng rắn trong cuộc xung đột Ukraine. Vào tháng 12/2023, một tòa án Moscow đã ra lệnh bắt giữ ông sau khi cáo buộc ông chủ mưu hơn 100 vụ tấn công trên lãnh thổ Nga. Đầu năm nay, ông đã thay đổi lập trường và kêu gọi ngừng bắn “càng sớm càng tốt”.

Tuyên bố mới nhất của ông Budanov được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/12.

Đầu tuần trước, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm mà ông tuyên bố Kiev đã thảo luận với Mỹ. Moscow bác bỏ kế hoạch này là không khả thi.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết kế hoạch của Ukraine “khác biệt hoàn toàn” so với các đề xuất được Nga và Mỹ thảo luận. Ông cũng nói rằng Moscow “hoàn toàn sẵn sàng” cho tiến trình hòa bình, trong khi Kiev và các nước châu Âu đang tìm cách cản trở.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine tại Florida ngày 28/12, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin một thỏa thuận hòa bình “sắp đạt được” với Ukraine, mặc dù “một hoặc hai vấn đề gai góc” vẫn còn tồn tại.

Ông từ chối đưa ra tỷ lệ phần trăm về các điều khoản đã được nhất trí, nhưng cho biết con số có thể gần 95%.

Ông thừa nhận “số phận” của khu vực Donbass ở miền Đông, nơi Nga yêu cầu Ukraine rút quân, vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng nói rằng vấn đề lãnh thổ vẫn còn khó khăn.

“Các bạn biết lập trường của chúng tôi. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp và người dân của mình. Chúng tôi tôn trọng lãnh thổ mà chúng tôi kiểm soát”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nhắc lại lập trường rằng vấn đề lãnh thổ cuối cùng sẽ phải do người dân Ukraine quyết định, đồng thời lưu ý rằng một cuộc trưng cầu dân ý có thể được sử dụng cho bất kỳ điểm nào trong kế hoạch hòa bình, không chỉ riêng vấn đề lãnh thổ. Ông cũng để ngỏ khả năng quốc hội tham gia.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “tất cả các khía cạnh” của kế hoạch hòa bình 20 điểm.

"Kế hoạch 20 điểm - 90% nhất trí, các đảm bảo an ninh giữa Mỹ và Ukraine - 100% nhất trí, các đảm bảo an ninh giữa Mỹ và châu Âu đối với Ukraine - gần như nhất trí, khía cạnh quân sự (của các đảm bảo này) - 100% nhất trí", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông coi đảm bảo an ninh là một trong những yếu tố then chốt của thỏa thuận hòa bình.

“Chúng tôi nhất trí rằng các đảm bảo an ninh là một cột mốc quan trọng để đạt được hòa bình lâu dài”, ông Zelensky nhấn mạnh.