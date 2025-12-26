Phản ứng của Nga với kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/12 cho biết, ông Yuri Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã trao đổi qua điện thoại với một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi Nga nhận được các đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình khả thi nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, đã mang bản sao các đề xuất hòa bình của Mỹ về Moscow sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ ở Miami vào cuối tuần trước.

Ông Peskov xác nhận Điện Kremlin đang phân tích các đề xuất hòa bình của Washington sau chuyến đi của Đặc phái viên Dmitriev tới Mỹ.

"Thông tin đã được phân tích, và thay mặt Tổng thống Putin, các đại diện của chính quyền Nga và Mỹ đã liên lạc với nhau. Hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại”, ông Peskov nói thêm.

Khi được hỏi Điện Kremlin đánh giá các đề xuất của Mỹ như thế nào, ông Peskov nói rằng ông không muốn bình luận vì Nga nhận thấy việc đưa ra nhận xét công khai có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.

Báo Kommersant của Nga đưa tin, Tổng thống Putin đã nói với một số doanh nhân hàng đầu của Nga trong cuộc trao đổi hôm 25/12 rằng ông sẵn sàng trao đổi một số vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát ở Ukraine, nhưng Nga vẫn muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Theo Kommersant, ông Putin cũng nêu vấn đề liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, trong cuộc gặp với các doanh nhân.

Kommersant đưa tin, ông Putin cho biết việc quản lý chung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia giữa Nga và Mỹ đang được thảo luận.

Khi được hỏi về thông tin trên, ông Peskov nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine đã được đề cập "một cách chung chung" tại cuộc họp. Ông không cung cấp thêm chi tiết nào về những gì đã được thảo luận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/12 cho biết các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã tiến gần hơn đến việc hoàn thiện kế hoạch 20 điểm tại cuộc đàm phán cuối tuần qua ở Miami.

Tuy nhiên, ông Zelensky xác nhận Ukraine và Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về yêu cầu Ukraine nhượng lại các phần lãnh thổ ở Donbass mà Kiev đang kiểm soát, hoặc về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do lực lượng Nga kiểm soát.

Nga hiện kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, khoảng 90% Donbass, 75% Zaporizhia và Kherson, cùng một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Tổng thống Putin ngày 19/12 tuyên bố một thỏa thuận hòa bình nên dựa trên các điều kiện mà ông đã đặt ra vào năm 2024: Ukraine rút khỏi toàn bộ các vùng Donbass, Zaporizhia và Kherson, đồng thời Ukraine chính thức từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.