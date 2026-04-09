Israel tuyên bố hạ thư ký của thủ lĩnh Hezbollah

Thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem, phát biểu trên truyền hình trong một cuộc mít tinh thể hiện sự đoàn kết với Iran và Lãnh tụ Tối cao Iran tại Li Băng (Ảnh: Reuters).

Israel ngày 9/4 tuyên bố đã hạ cháu trai của ông Naim Qassem, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, trong một cuộc tấn công vào Beirut đêm qua.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công khu vực Beirut và hạ Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng kiêm cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem", quân đội Israel cho biết.

Trước đó, Reuters đưa tin, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, nhưng sau đó đã đính chính lại thông tin này.

Nếu thông tin trên được xác nhận, việc một quan chức thiệt mạng sẽ giáng thêm một đòn mạnh vào lực lượng Hezbollah và Iran, vì đây là một trong những đồng minh chính của Tehran ở Trung Đông.

Chỉ 2 ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích vào Iran hồi cuối tháng 2, Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel và trở thành một bên tham chiến.

Hezbollah đã tấn công Israel sau khi cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị ám sát vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Israel tuyên bố đáp trả mạnh và kể từ đó đã thực hiện các cuộc không kích khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Israel đã làm suy yếu khả năng quân sự của Hezbollah kể từ khi cuộc xung đột Gaza bắt đầu vào ngày 7/10/2023.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Li Băng năm 2024 sau hơn một năm giao tranh, Israel vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng. Israel cáo buộc nhóm này tìm cách tái vũ trang.

Hezbollah từ chối giải giáp theo đề xuất của Mỹ nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Thủ lĩnh Hezbollah đã đe dọa trực tiếp Israel, nói rằng tên lửa sẽ rơi xuống Israel nếu họ tiếp tục một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Li Băng.

Vào năm 2024, Israel cũng tiến hành một cuộc không kích vào vùng ngoại ô Beirut khiến người tiền nhiệm của thủ lĩnh Qassem, nhà lãnh đạo kỳ cựu Hassan Nasrallah, thiệt mạng.

Hezbollah được thành lập năm 1982 bởi các chiến binh Hồi giáo Shia ở Li Băng và được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hậu thuẫn để chống lại sự kiểm soát của Israel ở miền nam Li Băng lúc bấy giờ.

Theo diễn biến mới nhất, báo Times of Israel đưa tin, từ rạng sáng ngày 8/4, Hezbollah đã ngừng bắn vào miền Bắc Israel và lực lượng Israel đang hiện diện tại Li Băng sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần.

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào miền Nam Li Băng và đã đưa ra một lệnh sơ tán mới cho một thành phố ở phía Nam, dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm tấn công vào khu vực này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài 2 tuần sẽ không bao gồm Li Băng.

Trong đêm qua, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò trung gian then chốt giữa Washington và Tehran, khẳng định lệnh ngừng bắn tại Iran cũng sẽ áp dụng cho Li Băng. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel đã đưa ra tuyên bố bác bỏ điều này, và sáng nay truyền thông Li Băng đã đưa tin về các cuộc không kích mới của Israel.