Hạ viện thông qua nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống Trump

Các tiêm kích trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tham gia chiến dịch chống lại Iran (Ảnh: US Navy).

Với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hôm 3/6 đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã liên tục thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump ở cả Hạ viện và Thượng viện, một chiến dịch đang dần nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các thành viên đảng Cộng hòa trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, nghị quyết này cần phải được cả hai viện phê chuẩn, nhưng sẽ không cần gửi tới tổng thống Trump để ký ban hành.

Cuộc bỏ phiếu ban đầu được ấn định diễn ra vào ngày 21/5, nhưng đã bị các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đột ngột hủy bỏ ngay khi họ đứng trước nguy cơ thất bại do có nhiều nghị sĩ vắng mặt.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cảnh báo việc thông qua nghị quyết có thể gây ra tác động "rất tiêu cực" đến các cuộc đàm phán.

"Tôi nghĩ rằng việc tước đi khả năng đàm phán của chính quyền và của Tổng tư lệnh quân đội ngay vào lúc này là một viễn cảnh rất nguy hiểm. Đó chính là những gì nghị quyết này đang làm. Nó làm yếu đi vị thế và đòn bẩy của chúng ta trong việc đàm phán hòa bình. Chiến dịch Cuồng nộ (chống lại Iran) đã kết thúc", ông Johnson phát biểu.

Ông Johnson khẳng định tất cả các mục tiêu của Mỹ tại Iran đã được "định nghĩa rõ ràng" và "đạt được", bất chấp việc một số nhà lập pháp, bao gồm cả các thành viên đảng Cộng hòa, bày tỏ mong muốn nhận được thêm thông tin từ phía chính quyền.

"Tổng thống đang trong quá trình hoàn tất một thỏa thuận hòa bình, và chúng ta phải cho phép ông ấy có quyền tự quyết để thực hiện điều đó. Tôi nghĩ một nghị quyết về quyền lực chiến tranh vào lúc này là rất không hợp thời điểm, đồng thời là một điều rất, rất tiêu cực và nguy hiểm cho đất nước", ông nói.

Trong một diễn biến liên quan, các Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã phát động một cuộc rà soát chung về cuộc chiến của Mỹ với Iran. Họ cho biết, luật pháp bắt buộc họ phải tiến hành điều tra đối với các chiến dịch quân sự ở nước ngoài kéo dài quá 60 ngày.

Thông báo này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy các cơ quan giám sát tin rằng, về mặt pháp lý, cuộc chiến đã kéo dài hơn 60 ngày kể từ khi bắt đầu vào ngày 28/2. Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, Tổng thống Mỹ bị cấm duy trì quân đội tiến hành các chiến dịch quân sự quá 60 ngày nếu không có sự chấp thuận của quốc hội.

Chính quyền ông Trump chưa bao giờ tìm kiếm sự chấp thuận như vậy cho chiến dịch Cuồng nộ chống lại Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tháng trước cho biết, theo hiểu biết của ông, chiếc đồng hồ đếm ngược 60 ngày của cuộc chiến đã "tính lại từ đầu" khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn vào tháng 4.