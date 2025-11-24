Israel không kích thủ đô Li Băng, hạ sát chỉ huy cấp cao Hezbollah

Khói bụi bốc lên ở miền Nam Li Băng sau cuộc không kích của Israel ngày 6/11 (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố vào ngày 23/11, quân đội Israel tuyên bố cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng đã nhắm mục tiêu vào quyền tham mưu trưởng của lực lượng Hezbollah Ali Tabtabai.

Hezbollah xác nhận chỉ huy Tabtabai đã thiệt mạng, bày tỏ sự thương tiếc đối với ông.

Hezbollah gọi ông Tabtabai là "chỉ huy thánh chiến vĩ đại", người đã "nỗ lực đối đầu với Israel cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vinh quang".

Phát biểu khi đứng gần tòa nhà bị đánh bom ở vùng ngoại ô Haret Hreik, một thành trì của Hezbollah, ông Mahmoud Qmati, một thành viên cấp cao của Hezbollah, cảnh báo cuộc không kích của Israel đã vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Ông nói thêm rằng ban lãnh đạo Hezbollah sẽ quyết định liệu nhóm này có phản ứng với cuộc không kích của Israel hay không và phản ứng như thế nào.

Bộ Y tế Li Băng cho biết vụ không kích của Israel khiến 5 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Cuộc không kích đã trúng một tòa nhà cao tầng, khiến các mảnh vỡ văng trúng các phương tiện đang di chuyển bên dưới.

Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với ông Tabtabai vào năm 2016, xác định ông là một thủ lĩnh chủ chốt của Hezbollah và treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin về chỉ huy này.

Tuyên bố của quân đội Israel cho biết ông Tabtabai "chỉ huy hầu hết các đơn vị của Hezbollah và nỗ lực hết sức để khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu với Israel".

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái thiết lực lượng và ông hy vọng chính phủ Li Băng "sẽ thực hiện nghĩa vụ giải giáp Hezbollah".

Tổng thống Li Băng Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.

Cuộc không kích diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây một năm, vốn nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah, và sau nhiều tháng quân đội Li Băng nỗ lực dọn dẹp các căn cứ của Hezbollah ở miền Nam.

Nỗi lo ngày càng tăng ở Li Băng rằng Israel có thể nối lại chiến dịch dội bom trên không quy mô lớn, đặc biệt sau khi các lãnh đạo Israel cảnh báo họ sẽ hành động chống Hezbollah nếu Li Băng không tăng cường nỗ lực giải giáp nhóm này.

Trong khi Israel đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những gì họ nói là các cơ sở quân sự của Hezbollah và các thành viên của nhóm này ở miền Nam Li Băng trong năm qua, các đợt tấn công hiếm khi đi kèm lệnh sơ tán.

Về phía Hezbollah, nhóm này khẳng định tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng vẫn giữ “quyền hợp pháp” để đáp trả Israel. Hezbollah từ chối giải giáp hoàn toàn, nhưng không cản trở nỗ lực của quân đội ở miền Nam và không bắn vào Israel kể từ khi thỏa thuận đình chiến có hiệu lực năm ngoái.

Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) nói các cuộc không kích của Israel là những vi phạm rõ ràng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, được thông qua năm 2006 với mục tiêu duy trì hòa bình dọc biên giới Li Băng - Israel.