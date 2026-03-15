Israel cho tàu của mọi nước qua eo biển Hormuz, trừ Mỹ, Israel và đồng minh

Xuồng cao tốc được trang bị vũ khí của Iran (Ảnh: New York Post).

Ông Alireza Tangsiri, chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, ngày 14/3 bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Washington đã phá hủy năng lực hải quân Iran hoặc Washington có thể đảm bảo hộ tống an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Ông khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa và nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

"Eo biển Hormuz không bị phong tỏa về mặt quân sự và đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran", chỉ huy hải quân Iran nhấn mạnh.

Ông Tangsiri khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho các tàu tham gia vận tải biển quốc tế, ngoại trừ các tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh của hai nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng bác bỏ tuyên bố rằng Iran đã đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Ông nói rằng tuyến đường này chỉ bị chặn đối với “các tàu của Mỹ và Israel, chứ không phải của các nước khác”.

“Eo biển Hormuz chỉ bị đóng cửa đối với các tàu chở dầu và tàu thuộc về đối thủ của chúng ta, những nước đang tấn công chúng ta và các đồng minh của họ. Những tàu khác được tự do đi qua”, ông Araghchi nhấn mạnh.

“Chiếc ô an ninh mà Mỹ luôn đề cao đã cho thấy đầy lỗ hổng và chỉ tạo điều kiện chứ không ngăn chặn được rắc rối. Giờ đây, Mỹ đang kêu gọi các nước khác, thậm chí cả Trung Quốc, giúp họ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz”, Ngoại trưởng Iran nói thêm.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/3 cho biết "nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho tuyến đường này mở và an toàn".

Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi tàu tới khu vực.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 12/3 tuyên bố các tàu phải phối hợp với hải quân nước này để đi qua eo biển Hormuz.

"An ninh của eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran, bởi vì an ninh của Iran gắn liền với an ninh của khu vực. Với đường bờ biển dài nhất trên Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran luôn phải chịu chi phí để bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này”, ông Baghaei cho biết.

Ông Baghaei cáo buộc tình trạng bất ổn do Mỹ và Israel gây ra trong khu vực “có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của các tàu”.

“Tuy nhiên, Iran không muốn eo biển này trở nên bất ổn, và các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để đảm bảo an ninh hàng hải được duy trì”, ông Baghaei nêu điều kiện cho hoạt động của các tàu qua eo biển Hormuz.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran cũng cho biết các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz hoặc nằm trong Vịnh Ba Tư phải tuân thủ luật lệ thời chiến để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nhầm lẫn.

"Các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz hoặc nằm trong Vịnh Ba Tư phải hành động theo các quy tắc và luật lệ đi lại trong các khu vực biển này trong điều kiện thời chiến, để tránh bị tập kích nhầm lẫn", tuyên bố nêu rõ.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani tuyên bố "Iran hoàn toàn tôn trọng và vẫn cam kết với nguyên tắc tự do hàng hải theo luật biển”. Tuy nhiên, ông cáo buộc tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz là hậu quả trực tiếp của hành động gây hấn của Mỹ đối với Iran.

Ông Iravani khẳng định Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng nói thêm rằng Iran có quyền bảo đảm an ninh cho tuyến đường vận tải quan trọng này.

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran phải duy trì khả năng phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên đối phương.

Tuyến đường biển eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư. Đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu,