Ireland lên tiếng vụ UAV lạ bám theo chuyên cơ của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân bước xuống từ chuyên cơ (Ảnh minh họa: RBC).

Cảnh sát Ireland đã mở một cuộc điều tra về khả năng máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị máy bay không người lái (UAV) lạ bám theo trong chuyến thăm đầu tuần này.

Theo báo The Journal của Ireland, cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã tiến hành điều tra sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Lực lượng Phòng vệ Ireland.

Cuộc điều tra do Đơn vị Điều tra Đặc biệt (SDU) dẫn đầu, đơn vị chịu trách nhiệm về an ninh nội địa, chống khủng bố và các mối đe dọa khác, bao gồm cả hoạt động gián điệp. SDU dự kiến tham vấn các đối tác quốc tế trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Trong khi đó, Thủ tướng Ireland Micheál Martin nhấn mạnh, ông cho rằng “khía cạnh an ninh” của chuyến thăm của Tổng thống Zelensky “vẫn diễn ra đặc biệt tốt”.

Ông nói, Hội đồng An ninh Quốc gia của Ireland sẽ nhóm họp trong thời gian tới và có thể thảo luận về vấn đề UAV.

“Tôi không muốn bình luận quá nhiều về các vấn đề an ninh, nhưng có thể nói chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá, và một phần của đánh giá đó chắc chắn sẽ liên quan đến năng lực xử lý vấn đề UAV”, ông Martin cho biết thêm.

Người đứng đầu chính phủ Ireland nhấn mạnh, Ireland sẽ hợp tác và “chia sẻ kinh nghiệm” với các thành viên EU khác để hiểu cách họ xử lý các sự cố tương tự. Ông Martin cũng không nói liệu Nga có đứng sau các sự cố UAV hay không.

Trước đó, The Journal đưa tin, 4 UAV không xác định đã bay dọc theo tuyến đường của chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Dublin hôm 2/12.

Cố vấn Truyền thông của Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, xác nhận đã có các UAV không xác định xuất hiện trên bầu trời Dublin vào thời điểm diễn ra chuyến thăm của ông Zelensky.

Sau đó, các UAV này bay vòng phía trên một tàu của Hải quân Ireland, con tàu được triển khai bí mật ra Biển Ireland trong thời gian diễn ra chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine.

Giới chức Ireland quyết định không bắn hạ các UAV, và con tàu này cũng không được trang bị phương tiện để vô hiệu hóa chúng.

Các nguồn tin ẩn danh nói với The Journal, những UAV này đã cất cánh từ khu vực đông bắc Dublin và ở trên không trong tối đa 2 giờ.

Cơ quan thực thi pháp luật Ireland tin rằng mục tiêu của các UAV đó là phá rối chuyên cơ của Tổng thống Ukraine Zelensky đến Ireland, bởi các UAV đều bật đèn.

Cơ quan an ninh Ireland xác định các UAV ở sân bay Dublin là loại lớn, rất đắt tiền, mang cấp độ quân sự, và vụ việc có thể được xếp vào dạng một cuộc tấn công hỗn hợp.