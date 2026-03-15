Iran nói về tình trạng của Lãnh tụ Tối cao giữa nghi vấn “bị thương nặng”

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc phỏng vấn với Al Araby Al Jadeed ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, hiện vẫn có sức khỏe tốt và giám sát tình hình tại Iran.

"Nhà lãnh đạo cuộc cách mạng đang có sức khỏe tốt và hoàn toàn kiểm soát được tình hình", ông Araghchi cho biết.

"Tình hình ở Iran ổn định, không có sự chia rẽ trong các cơ quan nhà nước hay quân đội", nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với MS NOW, Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương nặng.

“Không có vấn đề gì với Lãnh tụ Tối cao. Hệ thống đang hoạt động tốt. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Iran đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Ông nói thêm rằng hệ thống quản trị của Iran không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay nhóm nào và cấu trúc chính trị vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Kể từ khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ một thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia hôm 12/3.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Một số báo cáo cho rằng ông bị gãy bàn chân, rách da mặt và bầm tím gần mắt trái, dù mức độ chính xác của những thông tin này chưa được xác nhận đầy đủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran đã bị thương nặng và có khả năng bị “biến dạng”. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel vẫn đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Những phát biểu của ông Hegseth được xem là sự gia tăng sức ép từ phía Mỹ, khi liên hệ tình trạng của nhà lãnh đạo Iran với kết quả của chiến dịch quân sự trong việc làm gián đoạn hệ thống chỉ huy của Tehran. Các cuộc họp báo trước đó của Washington tránh đề cập chi tiết về thương tích của ông Mojtaba, thay vào đó tập trung cảnh báo Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ ba, tình trạng sức khỏe và mức độ xuất hiện trước công chúng của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng chống chịu và sự gắn kết nội bộ của Iran.

Các quan chức Iran nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo vẫn được duy trì liên tục, dù 6 thành viên gia đình ông Mojtaba, bao gồm cả cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 28/2.