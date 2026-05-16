Iran vạch “lằn ranh đỏ” đàm phán với Mỹ

Mỹ và Iran từng đàm phán ở Islamabad hôm 11/4 (Ảnh: CGTN).

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường trở về Washington từ Trung Quốc vào hôm 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không phản đối ý tưởng đình chỉ các hoạt động hạt nhân của Iran trong vòng 20 năm, nhưng điều đó phải được thực hiện với một "cam kết thực sự".

Tuy nhiên, truyền thông Iran cho biết, đề xuất này thực chất có nguồn gốc từ phía Mỹ và đã bị Tehran bác bỏ dứt khoát.

Không bác bỏ, Iran đang kiên quyết giữ lập trường rằng họ sẽ hoàn toàn không đi sâu vào vấn đề hạt nhân, và các văn bản mà Iran chuyển cho bên trung gian Pakistan chỉ tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đột.

Iran đã nêu rõ rằng nếu không có một kết thúc cho cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Iran và Li Băng, và nếu Mỹ không thực hiện một số biện pháp nhất định như giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải, chi trả tiền bồi thường thiệt hại xung đột, rút các lực lượng Mỹ khỏi các khu vực xung quanh Iran, cùng một vài vấn đề khác, về cơ bản sẽ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào diễn ra liên quan đến các chi tiết hạt nhân.