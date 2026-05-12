Mỹ bất ngờ công khai vị trí của tàu ngầm hạt nhân bí mật bậc nhất

Một tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã chia sẻ hình ảnh tàu ngầm lớp Ohio cùng thủy thủ đoàn hôm 10/5 đang cập cảng Gibraltar, một lãnh thổ của Anh nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Tây Ban Nha.

“Chuyến thăm cảng này thể hiện năng lực, sự linh hoạt và cam kết tiếp tục của Mỹ đối với các đồng minh NATO”, Hạm đội 6 cho biết trong một thông cáo báo chí.

Hạm đội này nói thêm: “Các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio là nền tảng phóng không thể bị phát hiện đối với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cung cấp cho Mỹ trụ cột có khả năng sống sót cao nhất trong tam giác hạt nhân”.

Hạm đội 6 không tiết lộ tên của con tàu đang đậu tại Gibraltar.

Lớp Ohio bao gồm 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo và 4 tàu ngầm tên lửa dẫn đường. Các tàu ngầm này có khả năng tàng hình, có thể mang theo tên lửa đạn đạo Trident II có tầm bắn khoảng 7.240km và thực hiện các chuyến tuần tra răn đe kéo dài. Các tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio có thể mang theo hơn 150 tên lửa Tomahawk trên tàu.

Lầu Năm Góc rất hiếm khi tiết lộ vị trí của các tàu ngầm hạt nhân, vì đây được coi là thông tin mật cấp độ cao.

Việc tiết lộ này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là đại diện của Iran. Tôi không thích nó, hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Tổng thống viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo rằng ông sẽ tái khởi động các hoạt động quân sự chống lại Iran nếu không sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản yêu cầu họ phải từ bỏ chương trình hạt nhân và bàn giao số uranium đã làm giàu cho Mỹ.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố Tehran “sẵn sàng cho mọi phương án” trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra một lời đáp trả mang tính bài học cho bất kỳ hành động khiêu khích nào... Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phương án. Họ sẽ phải bất ngờ”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên mạng xã hội ngày 11/5.

Ông cũng nêu rõ "không có giải pháp nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã được nêu ra trong đề xuất 14 điểm” mà Iran đã chuyển đến Mỹ thông qua Pakistan hồi đầu tháng này.