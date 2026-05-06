Tổng thống Trump: Mỹ phải tiến vào Iran để thu giữ kho hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Nation).

Anadolu đưa tin ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lực lượng Mỹ phải thực hiện một sứ mệnh tiến vào Iran để đảm bảo an toàn cho các tài sản hạt nhân, sau khi chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.

“Giờ đây chúng ta sẽ thực hiện một bước đột phá, bởi vì chúng ta phải thực hiện một hành trình tiến vào Iran để thu giữ vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói với các phóng viên.

Ông dường như đang đề cập đến khoảng 450kg uranium đã làm giàu của Iran được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các địa điểm bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận số vật liệu này đang “nằm dưới đống đổ nát” và chưa có kế hoạch ngay lập tức để thu hồi.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington đã phá hủy hiệu quả các năng lực hạt nhân của Tehran. “Chúng tôi đã thổi bay tiềm năng hạt nhân của họ. Nó đã bị xóa sổ”, ông lưu ý, đồng thời nói thêm rằng người Iran sẽ mất nhiều tuần để tiếp cận số vật liệu đó và Mỹ “sẽ không để họ đào xuống” vì quân đội Mỹ duy trì sự giám sát liên tục.

Ông Trump cũng nói rằng Iran đang rất mong muốn hoàn tất một thỏa thuận vì “quân đội của họ đã hoàn toàn tan rã”.

"Để tôi nói cho các bạn biết, họ muốn đạt được một thỏa thuận. Và ai mà không muốn cơ chứ, khi mà quân đội đã hoàn toàn tan rã?", ông phát biểu với các phóng viên.

Ông nhấn mạnh, Tehran nên “đầu hàng” để tránh xung đột thêm. "Nếu đây là một trận đấu, họ đáng lẽ đã phải dừng nó lại rồi", ông Trump nói.

Ông Trump ví lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với các cảng của Iran trong khu vực “giống như một tấm thép và không ai có thể thách thức lệnh phong tỏa này”.

Tổng thống Mỹ khẳng định Tehran hiện tôn trọng Washington hơn bao giờ hết nhờ chiến dịch gây sức ép hiện tại. Ông mô tả các biện pháp trừng phạt với Iran hiện tại là “những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất” mà thế giới chưa từng thấy trước đây.

Mỹ mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Hiện nay, Mỹ chuyển hướng trọng tâm sang gây sức ép về kinh tế đối với Iran thông qua chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran. Từ đầu tuần này, Mỹ cũng triển khai chiến dịch khơi thông eo biển Hormuz, các tàu chiến, máy bay quân sự Mỹ hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển.

Tuy nhiên, sau 2 ngày triển khai, ông Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch khơi thông, do những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với Iran.

“Dựa trên yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, cùng với những thành công quân sự to lớn mà chúng ta đã đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, và thực tế là đã có những bước tiến lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn tất và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã cùng đồng ý rằng, trong khi lệnh phong tỏa vẫn sẽ giữ nguyên hiệu lực toàn diện, thì chiến dịch Tự do sẽ bị tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, ông Trump viết trên Truth Social.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận.