Cuộc thoát hiểm của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz

Tàu du lịch Mein Schiff 4 trên đường trở lại châu Âu (Ảnh: Alamy).

Mắc kẹt và thoát hiểm

Sáu con tàu du lịch trước đó bị mắc kẹt ở vùng Vịnh đã xoay sở để thoát khỏi khu vực này, tranh thủ khoảng thời gian ngắn mà lệnh ngừng bắn mang lại để đi qua eo biển Hormuz do Iran kiểm soát.

Các tàu này gồm 2 con tàu do TUI vận hành (Mein Schiff 4 và 5, lần lượt neo đậu tại Abu Dhabi và Doha), tàu Euribia của MSC (rời cảng từ Dubai), 2 con tàu thuộc nhà cung cấp du thuyền Celestyal có trụ sở tại Hy Lạp (tàu Journey đã trú ẩn tại cảng Doha và tàu Discovery khởi hành từ Dubai), và một tàu từ hãng du thuyền Aroya của Ả rập Xê út, đến từ thành phố cảng Dammam của nước này.

Trong khi hành khách và nhân viên dư thừa đã được sơ tán vài tuần trước đó, những con tàu dài 200m này vẫn được vận hành bởi đội ngũ gồm hàng chục thủy thủ, và được dẫn dắt bởi những vị thuyền trưởng dũng cảm, những người được giao nhiệm vụ điều hành qua eo biển Hormuz ở giai đoạn căng thẳng.

Từng chiếc một, các con tàu bắt đầu rời cảng vào đêm muộn ngày 17/4 (sau khi Iran thông báo tạm nới lỏng phong tỏa), giữ khoảng cách gần nhất có thể với bán đảo Musandam thuộc sở hữu của Oman.

Con tàu đầu tiên, Celestyal Discovery, đã vượt qua eo biển thành công vào sáng hôm sau, con tàu cuối cùng, Mein Schiff 4 của TUI, đã đến được vùng an toàn vào khoảng đêm muộn 19/4. Cả 6 con tàu kể từ đó đã tiếp tục đi qua biển Ả rập và rời khỏi khu vực.

Những người am hiểu về các thách thức hàng hải cho biết việc đi qua eo biển Hormuz không phải là chuyện có thể xem nhẹ ngay cả trong thời điểm tốt đẹp nhất. Địa hình núi đá và lộ trình uốn lượn khiến bất kỳ con tàu lớn nào cũng không thể di chuyển mà không chệch vào lãnh hải Iran, và do đó sẽ có một số loại tiếp xúc (thậm chí chỉ trên radar) với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

“Tôi chắc chắn nhớ mình đã đi song song với các xuồng cao tốc của IRGC khi đi qua eo biển 10 năm trước,” Nick Chubb, một cựu sĩ quan hải quân thương mại, người đang điều hành công ty tư vấn hàng hải Thetius và đồng chủ trì podcast hàng hải UnDocked, cho biết.

Vào thời điểm đó, tuyến đường thủy này vẫn được coi là mở cho giao thông quốc tế, nhưng điều đó không ngăn cản IRGC thực hiện một chút động thái để nhắc nhở các con tàu rằng bên nào thực sự nắm quyền.

Ngày nay, tình hình đã khác trên nhiều cấp độ: không chỉ Iran đã đóng cửa eo biển (với lưu lượng vận tải giảm 95% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu), mà bản thân IRGC đã điều chỉnh cả chiến thuật lẫn kho vũ khí của mình, với vũ khí được lựa chọn là máy bay không người lái giá rẻ có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các con tàu bị cho là không chấp hành.

Cuộc thoát hiểm ngoạn mục

Vào đầu tháng 3, một tàu vận tải đăng ký tại Thái Lan tên là Mayuree Naree đã bị tấn công bởi một loại vật thể phóng khi đang đi ngang qua bờ biển Oman, buộc thủy thủ đoàn phải bỏ chạy vì lo sợ cho tính mạng. Làm thế nào các con tàu du lịch thoát ra được?

Những người am hiểu về hành trình này cho biết, để đi qua eo biển, các tàu phải di chuyển cực kỳ gần bờ biển Oman - một lựa chọn không khả thi đối với các tàu chở dầu lớn hơn nhiều - nhằm tránh vùng biển của Iran. Các con tàu cũng giữ cho các kênh liên lạc của mình mở hoàn toàn và di chuyển vào ban ngày để danh tính của họ được rõ ràng.

Thậm chí còn có sự phối hợp với Hải quân Mỹ, những người đã đồng ý cung cấp sự bảo vệ nếu cần thiết.

Ít nhất một trong số các hãng tàu du lịch, Celestyal, cũng đã cho tất cả thủy thủ đoàn của mình tùy chọn rời tàu tại Dubai, nhưng họ đã đồng ý hoàn thành hành trình. Trong một hành động đoàn kết, giám đốc vận hành của công ty đã lên tàu cho chuyến hành trình độc nhất vô nhị này.

Bằng cách ở ngoài vùng biển do Iran kiểm soát, các tàu du lịch đã có thể giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên điều đó không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ: trước hết, IRGC có thể rất khó dự đoán, ngay cả khi lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Christian Le Miere, chuyên gia an ninh và quốc phòng, người sáng lập công ty tư vấn Arcipel, cho biết các tàu du lịch không có nhiều lựa chọn nếu họ bị tấn công.

Khi nói đến an ninh, các tàu thương mại đôi khi có an ninh vũ trang khi di chuyển trong các khu vực nhạy cảm, nhưng nói chung họ dựa vào thủy thủ đoàn cho hầu hết các tình huống. “Những con tàu này có khả năng phòng thủ theo nghĩa quân sự gần như bằng 0”, ông nói.

Thật vậy, có lẽ biện pháp giảm thiểu tốt nhất là biện pháp cổ điển nhất: tăng tốc và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Ngay cả điều đó cũng có khả năng làm trầm trọng thêm mức độ căng thẳng với thủy thủ đoàn còn ở lại trên tàu: di chuyển với tốc độ cao có thể dẫn đến việc con tàu bị rung lắc, khiến việc ngủ hoặc làm việc bình thường trở nên khó khăn hơn nhiều.

Mối đe dọa cũng không giảm bớt khi con tàu đã rời khỏi vùng biển Iran. Như các cuộc tấn công vào Dubai và Doha đã cho thấy, IRGC được trang bị máy bay không người lái tấn công có thể di chuyển hàng trăm km. Thậm chí một khi các tàu đã vượt qua chính eo biển này và đi vào biển Ả rập, họ vẫn có thể nằm trong tầm bắn của một cuộc tấn công.